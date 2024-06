Hakim Ziyech eist met belangrijke treffer en handgebaren bij wissel de hoofdrol op bij zege Marokko

Marokko heeft woensdagavond een krappe maar belangrijke zege geboekt in de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Walid Regragui won in Agadir met 2-1 van Zambia dankzij treffers van Hakim Ziyech en Eliesse Ben Seghir. Ziyech kreeg de schijnwerpers op zich gericht bij zijn wissel, waar de ex-Ajacied bepaald niet over te spreken was. Marokko staat nu bovenaan Groep E met zes punten uit twee duels.

Yassine Bounou was de doelman van Marokko. Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss en Yahia Attiyat Allah vormden de verdediging. Azzedine Ounahi en Oussama El Azzouzi stonden op het middenveld achter nummer 10 Brahim Díaz. Ziyech (rechts) en Ben Seghir (links) flankeerden spits Youssef En-Nesyri.

Marokko kende een droomstart in Agadir, waar het al in de zesde minuut op voorsprong kwam. En-Nesyri werd in zijn rug gelopen door Stoppila Sunzu, die dat moest bekopen met een strafschop. En-Nesyri liet het buitenkansje aan Ziyech, die in de rechteronderhoek raak schoot: 1-0.

Marokko bleef in de eerste helft de bovenliggende partij, maar wist het krachtsverschil niet uit te drukken in een grote voorsprong. Dat zag PSV'er Ismael Saibari overigens vanaf de bank. De creatieveling van de Eindhovenaren zou ook niet invallen.

Marokko wist in de openingsfase van de tweede helft niet te imponeren, maar dat veranderde toen de Leeuwen van de Atlas rond het uur een schitterende aanval opzetten. Hakimi speelde in op Brahim, die een overstapje in huis had en de bal in de loop kreeg meegespeeld van En-Nesyri. Laatstgenoemde schoot vervolgens voorlangs.

Vrijwel direct na dat moment werd Ziyech naar de kant gehaald door Regragui. De Drontenaar was daar bepaald niet over te spreken en liet hem dat weten met armgebaren. Ziyech liep mokkend naar de bank en gaf Regragui geen handje bij zijn aftocht.

Er gebeurde plotseling veel in die fase. Brahim ging de combinatie aan met Hakimi en behield het overzicht toen hij zich op de achterlijn bevond. De spelmaker van Real Madrid koos er uiteindelijk voor om Ben Seghir te bedienen en dat bleek slim gedacht, daar de aanvaller van AS Monaco simpel kon binnentikken: 2-0.

Toch werd het nog even spannend. Vlak nadat Patson Daka een opgelegde kopkans had laten liggen, was het tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd alsnog raak voor de bezoekers. Edward Chilufya, koud twee minuten in het veld, werd de diepte ingestuurd en rondde oog in oog met Bounou koelbloedig af. Verder dan dat doelpunt kwam Zambia echter niet.

