Haalt Cristiano Ronaldo de 1000? Portugees scoort voor Al-Nassr en tilt totaal naar 903

Cristiano Ronaldo heeft vrijdag met een treffer bijgedragen aan de zege van Al-Nassr op Al-Wehda. De Portugees tekende vanaf de strafschopstip voor de 2-0 eindstand. Het is voor Ronaldo alweer zijn 903e treffer in zijn carrière en is daarmee weer een stukje dichter bij zijn ultieme doel van 1000 treffers gekomen.

Bijzonderheden:

Ronaldo, die net als onder meer Sadio Mané, Otávio en Aymeric Laporte aan de aftrap stond tegen Al-Wehda, zag Ângelo Gabriel de score vijf minuten voor rust openen. De pas negentienjarige Braziliaan lobte de bal op heerlijke wijze over doelman Abdullah Al-Owayshir heen: 1-0. Het was voor de afgelopen zomer van Chelsea overgekomen aanvaller zijn eerste goal in dienst van de Saudi's.

Na een overtreding van Mohamed Al-Makahasi floot de Duitse arbiter Bastian Dankert voor een strafschop voor Al-Nassr. Ronaldo ging achter de bal staan en schoot de bal hard en hoog raak in de linker bovenhoek: 2-0. Gescoord werd er niet meer. Wel werd Al-Wehda-middenvelder Waleed Bakshween met zijn tweede gele kaart voortijdig van het veld gestuurd.

Ronaldo bereikte onlangs in het Nations League-duel met Kroatië de prachtige mijlpaal van 900 doelpunten. Enkele dagen later schoot hij Portugal vlak voor tijd naar de zege tegen Schotland (2-1). Een week geleden maakte hij doelpunt nummer 902, tegen het Al-Ettifaq van Georginio Wijnaldum (0-3).

Dankzij de zege klimt Al-Nassr naar de tweede plaats in de Saudi Pro League, al hebben Ittihad Club, Al-Shabab en Al-Ettifaq minder verliespunten dan de ploeg van nieuwbakken trainer Stefano Pioli. Al-Hilal is met vier zeges uit vier duels voorlopig de foutloze koploper.