Haaland zit niet eens op de bank voor FA Cup-kraker Manchester City - Chelsea

Erling Haaland ontbreekt zaterdagmiddag in de wedstrijdselectie van Manchester City voor de halve finale van de FA Cup. De Noorse spits heeft een blessure opgelopen, zo laat Pep Guardiola voor de wedstrijd weten.

Wembley Stadium is zaterdagmiddag het decor voor een duel tussen Manchester City en Chelsea. De winnaar van de wedstrijd mag zich opmaken voor de finale van de FA Cup. Daar treft de winnaar Manchester United of Coventry City.

Manchester City wist vorig seizoen beslag te leggen op de oudste prijs uit de geschiedenis van het Engelse voetbal en wil deze titel verdedigen. De manschappen van Guardiola zullen het dus zonder Haaland moeten doen. Hij wordt vervangen door Julián Álvarez.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Guardiola heeft geen idee hoe lang de Noorse spits niet-inzetbaar zal zijn, maar geeft wel aan dat het geen zware blessure is. “Hij heeft een kleine tik gehad en zit er vandaag niet bij. Ik weet niet of hij er volgend weekend is.”

Wel is Kevin De Bruyne volledig hersteld en fit genoeg om te starten. De Belg moest zich doordeweeks na 112 minuten laten vervangen in het Champions League-duel met Real Madrid (1-1), maar hij begint zaterdag dus wel weer in de basis.

Verder kiest Guardiola voor een middenveld bestaande uit Phil Foden, Bernardo Silva en Jack Grealish. Achter deze vier staan John Stones en Rodri. Achterin moeten Kyle Walker, Manuel Akanji en Nathan Aké doelpunten van Chelsea zien te voorkomen. Stefan Ortega verdedigt het doel.

Bij Chelsea is Cole Palmer de meest besproken man. De voormalig speler van Manchester City maakte dit seizoen al 21 Premier League-doelpunten en start ook in de halve finale van de FA Cup 'gewoon' in de basis.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties