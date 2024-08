Haaland is niet te stoppen en staat na drie wedstrijden op zeven (!) goals

Manchester City is ook na de derde speelronde in de Premier League nog altijd foutloos. De ploeg van manager Pep Guardiola won dankzij een hattrick van Erling Braut Haaland met 1-3 van West Ham United.

West Ham begon met voormalig Ajacieden Mohammed Kudus en Edson Alvarez in de basis. Michail Antonio was de eenzame spits die Niclas Füllkrug op de bank hield. Op die bank was er ook een plekje voor Crysencio Summerville.

Bij Man City zat er met Nathan Aké ook een Nederlander op de bank. Guardiola opteerde voor een 3-2-4-1-formatie, met Jérémy Doku, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne en Jack Grealish achter spits Haaland.

West Ham begon prima aan de wedstrijd en bezorgde Ederson al vroeg de nodige zenuwen. Zo moest de Braziliaan in actie komen toen een aangeraakte voorzet van Kudus van richting veranderde en redde hij even later op een schot van Jarred Bowen.

Het goede gevoel bleef niet lang hangen in het London Stadium. Althans, niet bij de thuissupporters. De openingstreffer viel na tien minuten spelen en was te wijten aan Lucas Paquetá. De Braziliaan leed zeer slordig balverlies, waardoor Bernardo Silva kon meegeven aan Haaland. De Noor schoof met links binnen: 0-1.

Man City ging vol op jacht naar de 0-2 en kwam tot tweemaal toe dichtbij via De Bruyne. De Belg zag Alphonse Areola redden op zijn eerste inzet, terwijl zijn tweede schot uiteenspatte op de paal.

Een volgende pechmoment volgde al snel voor Man City. Bowen zette vanaf rechts scherp voor en Rúben Dias wilde wegwerken, maar de Portugees had de pech dat hij de bal verkeerd raakte en achter Ederson in zijn eigen net zag belanden: 1-1.

Toch wisten de bezoekers al snel orde op zaken te stellen. Grealish zette de aanval op aan de linkerkant en sneed vanaf links de zestien binnen. Na enkele korte passjes vond Rico Lewis de ruimte bij Haaland, die Areola volstrekt kansloos liet met een kanonskogel door het midden: 1-2.

West Ham probeerde het na rust wel en kreeg al snel een prima kans op de gelijkmaker. Kudus maakte wat ruimte vrij voor zichzelf, maar had vervolgens de pech dat hij de paal trof. De thuisploeg bleek vervolgens vrij machteloos in aanvallend opzicht.

Vlak voor tijd gooide Haaland het duel definitief in het slot. Ditmaal was het Matheus Nunes die de Scandinavische superspits bediende. Haaland vertrok op precies het goede moment, stond dus geen buitenspel en liet Areola met zijn linker kansloos: 1-3.