Guus Til vertelt hoe het met hem gaat: 'Het gaat niet om plezier, het is groter dan dat'

Guus Til vertolkte zaterdagavond een hele belangrijke rol voor PSV. De middenvelder hielp zijn moeizaam presterende ploeg met twee goals op weg naar een 3-2 overwinning tegen NAC Breda. Na afloop vertelt Til onder meer over hoe het nu met hem gaat.

Til maakte twee doelpunten, waarvan met name de laatste van enorme schoonheid was. Til schoot de bal uit de stuit met links schitterend via de onderkant van de lat binnen. "Ik dacht dat ik alleen maar op mijn linkerbeen kon staan", grapt Til. "Hij was lekker. Je moet ook wel een beetje geluk hebben natuurlijk. Dat is vaak in het leven hè?

"Of het mijn mooiste ooit is? Ik heb ook wel een paar mooie vanbuiten de zestien gemaakt, maar deze zit er zeker bij hoor. Normaal gesproken maak ik ze niet heel mooi."

Hans Kraay junior ziet Til stralen. "Je lacht, je speelt goed", constateert de verslaggever van ESPN. "Mag ik je met heel veel respect vragen of je er weer plezier in hebt?"

"Dat is het niet", reageert Til, die in december na de wedstrijd tegen FC Utrecht (2-5 zege) openlijk vertelde over 'het vuur' dat hij soms mist in zichzelf.

"Het is op en af", vertelt Til na het duel met NAC. "Het is groter dan plezier hebben. Het zit in mijn persoonlijkheid. Misschien heeft het niet eens heel veel te maken met voetbal. Misschien snap je een beetje wat ik bedoel. Het is mijn persoonlijkheid. Af en toe zit ik er niet lekker in. Af en toe ben ik die goedlachse jongen, maar dat is niet altijd zo. Alleen mensen zien dat voor de camera zo."

Til heeft het gevoel dat mensen denken dat hij kampt met een 'heel groot probleem'. "Maar het is gewoon wie ik ben. Het zijn fases. Mijn vriendin merkt het wel aan mij als ik er niet lekker inzit, of als ik er wel lekker inzit. Ik deal er al mijn hele leven mee. Alleen als nog niemand het weet komt het in één keer als donderslag bij heldere hemel."