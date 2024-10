Guus Franke trekt zich terug als overnamekandidaat van Vitesse

Guus Franke blaast de overname van Vitesse af, zo maakt de zakenman in een persbericht naar De Telegraaf zelf bekend. Hij was de beoogde nieuwe eigenaar van de Arnhemmers, die met dit nieuws een flinke tik incasseren.

Franke schuift de schuld daarbij in de schoenen van Coley Parry. "Coley Parry, de grootste schuldeider van voetbalclub Vitesse, heeft op 1 oktober jongstleden de miljoenenovereenkomst met beoogd overnamekandidaat Guus Franke opgezegd", meldt hij in een persbericht in handen van de ochtendkrant.

"Aangezien die overeenkomst een randvoorwaarde van de KNVB was om de Arnhemse club te redden, heeft Franke Vitesse vandaag geïnformeerd dat de overname hierdoor helaas van de baan is."

Zo krijgt het slepende overnameproces een nieuwe, voor Vitesse bijzonder vervelende wending. Zonder Franke moet er spoedig een nieuwe investeerder en overnamekandidaat gevonden worden om de financieel noodlijdende club van faillissement te behoeden.

"Wij hebben kosten noch moeite gespaard om Vitesse te redden, aan alle voorwaarden van de KNVB voldaan, en het geld voor de overname stond al klaar", meent Franke.

"Maar onze deal om de miljoenenschuld van de Amerikaanse schuldeisers over te nemen was een randvoorwaarde van de KNVB, dat wist iedereen, dus het kan niemand verbazen dat ik op deze manier de club niet langer kan overnemen."