Gullit stoort zich aan rapportcijfer 8 voor Nederlands elftalspeler: 'Waar gaat dit over? Dat is gewoon niet zo!'

Ruud Gullit vindt dat Frenkie de Jong te veel wordt opgehemeld na de Nations League-wedstrijd tegen Hongarije (4-0 winst). De oud-topspeler stoort zich aan de lovende kritieken voor de middenvelder van FC Barcelona, die na meer dan een jaar zijn rentree maakte in Oranje.

In Rondo op Ziggo Sport wordt het optreden van De Jong tegen de meetlat gelegd. Net als Gullit is ook Rafael van der Vaart niet van zijn stoel gevallen. "Ik verwacht meer van hem", aldus de oud-middenvelder. "Hij had wel een paar goede momenten, maar ik verwacht meer van hem, ook zonder ritme."

Van der Vaart was blij met het interview dat De Jong na afloop gaf. "Hij is echt een voetballer die je moet interviewen, want hij is namelijk mega eerlijk. Er was een hosannastemming over Frenkie, terwijl ik zelf iets had van: het viel wel mee. En dat had Frenkie zelf ook na de wedstrijd: 'Ik kan veel beter.' Dat weet hij zelf. Maar het was goed om hem erbij te hebben."

Gullit gaat daarop door. "Ik was blij dat hij het zelf zei. Aron Winter gaf hem een 8 (in De Telegraaf, red.). Ik denk: waar heb je het over? Dat is gewoon niet zo? 'Hij is er weer! De magneet!' Dat ik denk: zitten die mensen echt naar voetbal te kijken?"

Gullit vond de hele middenlinie niet sterk. "De middenvelders speelden gewoon niet goed. Alle drie niet. Je hebt toch iemand nodig die denkt: wat als we de bal verliezen? Dat was er helemaal niet, want Hongarije had wel vijf kansen in het begin."