Gullit licht Branco van den Boomen in via videogesprek: ‘Weet je dat van Ajax?’

Maandag, 29 mei 2023 om 21:50 • Mart van Mourik

Ruud Gullit waarschuwt Branco van den Boomen met een knipoog voor zijn overstap naar Ajax. Maandag zette de middenvelder zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2027 aan de Amsterdammers bindt en hij geeft te gast bij Rondo aan erg verheugd te zijn met zijn kersverse transfer. Gullit bereidt de 27-jarige rechtspoot voor op een landing in een ‘slangenkuil’.

“Weet je dat het op dit moment een slangenkuil is bij Ajax? Weet je dat?”, zegt Gullit tegen Van den Boomen, die via een videoverbinding vanaf Schiphol de tafelheren te woord staat. “Je komt niet in een gespreid bedje terecht. Er verandert heel veel, als het aan de nieuwe datamanager ligt (Mislintat, red.). Er moeten nog tien spelers komen. Daarnaast moeten er ook nog spelers weg, dus hij weet nog helemaal niet waar hij terechtkomt. Het wordt allemaal nieuw”, aldus de analyticus.

Van den Boomen is erg trots om deel uit te gaan maken van Ajax 1 en bagatelliseert de waarschuwingen van Gullit. “Ik weet niet of het een slangenkuil is hoor. Ik heb alleen maar goede dingen meegemaakt bij Ajax.” Het deert de middenvelder niet dat het nog niet duidelijk is wie komend seizoen de trainer is in Amsterdam. “Ik vind dat je voor een club kiest. Je weet ook dat iedere club waar je heen zou gaan een grotere club zou zijn dan Toulouse. Bij alle clubs staat de druk erop, dus het kan zomaar dat een trainer in drie of vier maanden weg is. Of misschien blijft hij drie of vier jaar.”

“Ik ben zo trots. Zo trots op mezelf”, vervolgt Van den Boomen. “Als je er zoveel over hebt voor de sport, en via een omweg bij Ajax terechtkomt, is dat fantastisch. Het sprak Mislintat aan dat ik aanvoerder was van een buitenlandse club. Mijn data zijn natuurlijk goed en daarmee heeft hij ook gewerkt. Ik kan eigenlijk alle posities op het middenveld bezetten en hoop belangrijk te worden voor de ploeg”, besluit hij.