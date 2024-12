Gullit grijpt winnen prestigieuze prijs aan voor pleidooi: 'Anders alleen maar witte oude mannen'

Ruud Gullit heeft woensdagavond op het op het Sportgala van het NOC*NSF op Papendal de prestigieuze Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs in ontvangst genomen. De voormalig aanvaller van onder meer PSV en AC Milan is na Johan Cruijff (2005) en Edwin van der Sar (2011) de derde oud-voetballer die de trofee mee naar huis mag nemen.

Gullit kreeg de onderscheiding uit handen van voormalig topschaatser Marianne Timmer. De voormalig Wereldvoetballer van het Jaar greep het winnen van de Carrièreprijs aan om een pleidooi te houden voor meer diversiteit in de bestuurlijke top van de voetballerij.

''We hebben een vrouw als voorzitter (Marianne van Leeuwen, red.) bij de KNVB en Nigel de Jong als technisch manager'', zo steekt Gullit van wal op het podium.

''Mensen kiezen graag mensen die op henzelf lijken. Dus als je alleen maar oude witte mannen in de top hebt, blijven er ook alleen maar oude witte mannen. Je moet mensen die anders zijn een kans geven. Anders laat je talent en boze mensen achter'', roept Gullit op tot verandering in de vaak conservatieve voetbalwereld.

''Ik ben ontzettend trots dat er in de hogere regionen bij de KNVB dingen veranderd zijn'', deelt Gullit tot slot van zijn speech een compliment uit aan de Nederlandse voetbalbond.

Gullit werd in 1987 verkozen tot Sportman van het Jaar in Nederland. In datzelfde jaar ontving de voormalig aanvaller van AC Milan de Ballon d'Or, toen nog bestemd voor de beste Europese speler.

Gullit droeg die prijs op aan Nelson Mandela, die vanwege zijn strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika jarenlang in de gevangenis doorbracht. Mandela werd in 1990 vrijgelaten en enkele jaren later verkozen tot president van Zuid-Afrika.