Güler en Mbappé schieten schitterend raak en bezorgen Real Madrid week voor Clásico de zege

Real Madrid geeft zondag een cruciale overwinning geboekt op Celta de Vigo. De ploeg van Carlo Ancelotti ging dankzij treffers van Arda Güler en Kylian Mbappé (2) met een 3-0 stand rusten. De overwinning kwam mede door een briljante invalbeurt van Iago Aspas in gevaar, maar Real hield stand: 3-2. Real komt met de zege op vier punten terecht van koploper FC Barcelona, dat volgende week de tegenstander is in Catalonië.

Bij Real was Aurélien Tchouaméni centraal achterin de vervanger van de geblesseerde en geschorste Antonio Rüdiger. Ook de zieke Rodrygo was er niet bij in Santiago Bernabéu, waardoor Güler zijn kans kreeg van Ancelotti.

Real speelde een dominante eerste helft, maar wist dat lange tijd niet om te zetten in een treffer. Vlak na het half uur viel de goal alsnog, en hoe. Lucas Vázquez gaf uit een hoekschop mee aan Güler, die naar zijn linkerbeen draaide en de bal schitterend in de verre kruising werkte: 1-0.

Het bleek een bevrijdende treffer voor Real, dat amper zes minuten later ook op 2-0 kwam. Balverlies van Celta leidde een razendsnelle counter in van Real. Mbappé werd bereikt aan de rechterkant en kon zijn snelheid optimaal benutten tegen de paar verdedigers die hij voor zich had. De Fransman haalde vanaf een meter of zestien uit en vond zeer fraai de bovenhoek, ondanks dat hij op moment van schieten uitgleed.

Real ging met een uitstekend gevoel rusten en dat gevoel werd nog beter toen het drie minuten in de tweede helft op 3-0 kwam via opnieuw Mbappé, en weer was de treffer om in te lijsten. Güler keek op op het middenveld en zag de ruimte bij Mbappé, die hij met een perfect steekpassje bediende. De spits probeerde het met links en vond het zijnetje: 3-0.

Zo'n tien minuten na rust maakte Jude Bellingham indruk met een dribbel vanaf de middenlijn. De snelde langs de verdediging en schoot vanaf een meter of zestien rakelings over de kruising van Celta. Het publiek in Bernabéu werd getrakteerd op bij vlagen schitterend voetbal. Zo ook toen Güler tot een schietkans kwam na een razendsnelle combinatie met Mbappé en Bellingham. Vicente Guaita wist de 4-0 ternauwernood te voorkomen.

Celta ontsnapte niet veel later aan een rode kaart toen Yoel Lago, de laatste man, Mbappé onderuithaalde en wegkwam met een gele kaart. Mbappé ging uit de daaropvolgende vrije trap voor zijn hattrick, maar raakte de muur.

De 4-0 leek een kwestie van tijd, maar in het tweede deel van de tweede helft kantelde de wedstrijd volledig. Uit een hoekschop werd een prachtig hakje ternauwernood voor de lijn weggehaald, maar in de rebound was daar Javi Rodríguez om de spanning terug te brengen: 3-1.

Celta-trainer Claudio Giráldez had in de persoon van Iago Aspas nog een troef achter de hand en de 37-jarige spits had amper een minuut nodig om zijn klasse te laten zien. Met een schitterend steekpassje bediende hij Williot Swedberg, die koeltjes afrondde: 3-2.

De impact van Aspas op het spel van Celta was gigantisch. De spelmaker had drie minuten na zijn eerste assist ook zijn tweede kunnen en misschien wel moeten hebben. Met opnieuw een prachtig steekpassje stuurde hij ditmaal Pablo Durán weg. Het lage schot leek onder Courtois binnen te vallen, maar de Belg raakte de bal genoeg aan om het leer net te kunnen pakken.

In de absolute slotfase bekroonde Aspas zijn invalbeurt bijna met een treffer, maar het schot van de routinier was net niet krachtig genoeg om Courtois te passeren. Het bleef tot het einde spannend, ook omdat Mbappé van dichtbij de kans op 4-2 liet liggen, maar Real hield stand.