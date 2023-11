Gudde vertrekt bij FC Groningen: ‘Alle hoofdverantwoordelijken gaan weg’

Vrijdag, 3 november 2023 om 17:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:28

Wouter Gudde stopt uiterlijk aan het einde van dit seizoen als algemeen directeur van FC Groningen. De club in crisis neemt tevens per direct afscheid van voorzitter van de Raad van Commissarissen Erik Mulder en commissaris Berend Rubingh. "Deze beslissingen zijn genomen om de rust bij de club te laten terugkeren", schrijft De Trots van het Noorden.

Gudde is sinds 2019 de algemeen directeur van FC Groningen. De club kende een dramatisch seizoen 2022/23, waarin degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie niet kon worden voorkomen.

Het doel was om direct terug te promoveren naar de Eredivisie, maar ook in het huidige seizoen gaat het slecht. Het elftal van Dick Lukkien staat veertiende in de Keuken Kampioen Divisie.

“Het lijkt mij het beste voor de continuïteit van de club dat ik mijn vertrek aankondig”, licht Gudde toe. “Alle hoofdverantwoordelijken voor de degradatie zijn weg of gaan weg.”

Gudde hoopt dat de rust snel terugkeert in Groningen. “Het enige en allerbelangrijkste is daarom nu dat alles en iedereen zich achter de spelers en de nieuwe technische staf gaat scharen om met elkaar de weg naar boven te vinden.”

In het belang van Groningen blijft Gudde aan tot de club een nieuwe algemeen directeur gevonden heeft. Daarvoor hebben de noorderlingen dus tot het einde van het voetbaljaar, daarna stopt Gudde in ieder geval.

Het Stichtingsbestuur van FC Groningen onder leiding van Marco Out en de overgebleven RvC-leden Paul de Rook, Bas Schrage en Han Berger gaan met elkaar in overleg over het verdere vervolg bij de club.