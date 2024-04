Guardiola vertelt de reden dat De Bruyne niet speelt tegen Real Madrid

Kevin De Bruyne begint dinsdagavond op de bank bij de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid. Pep Guardiola kiest bij Manchester City voor een versterkt middenveld met daarop Mateo Kovacic. Carlo Ancelotti heeft bij Real Madrid geen verrassingen in petto. De wedstrijd begint om 21:00 uur in het Santiago Bernabéu en is live te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Guardiola heeft kort voor de wedstrijd tekst en uitleg gegeven over de reservebeurt van De Bruyne. "Hij voelt zich niet lekker", aldus de manager. "Hij leek er klaar voor, maar nadat we arriveerden bij het stadion begon hij in de kleedkamer over te geven. Hij zei: 'Ik ben er niet klaar voor.'"

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Bruyne is sinds begin januari terug van een slepende spierblessure. De Belgische middenvelder schitterde zaterdag nog tegen Crystal Palace (2-4 winst) met twee goals en een assist. Guardiola zei na afloop dat City zonder De Bruyne waarschijnlijk niet zou hebben gewonnen.

De Bruyne speelt de laatste tijd slechts één wedstrijd per week. Het midweekse duel laat de 32-jarige nummer 10 al sinds begin maart telkens lopen.

Nathan Aké ontbreekt bij Manchester City. De Oranje-verdediger liep op 31 maart tegen Arsenal (0-0) een spierblessure op en staat sindsdien aan de kant.

Guardiola kiest regelmatig voor Julián Álvarez kort achter Erling Braut Haaland, maar de Argentijn moet het in Madrid doen met een plek op de bank. Ook Jérémy Doku staat niet in de basis.

Real Madrid treedt aan in de verwachte 4-4-2-formatie. Het aanvallende vuurwerk moet komen van de Brazilianen Vinícius Júnior en Rodrygo, met kort daarachter Jude Bellingham.

Opstelling Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius, Rodrygo.

Opstelling Manchester City: Ortega; Akanji, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Foden, Bernardo Silva, Grealish; Haaland.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties