Guardiola bevestigt absentieperiode Rodri en deelt slecht nieuws over De Bruyne

Manchester City-trainer Pep Guardiola heeft op een persconferentie bevestigd dat het seizoen van Rodri erop zit. De Ballon d'Or-kandidaat liep in het thuisduel met Arsenal afgelopen weekend een zware knieblessure op en is vrijdag onder het mes gegaan. Kevin De Bruyne is ondertussen nog altijd niet fit na zijn uitvalbeurt in de Champions League tegen Inter.

Het ging in de 21ste minuut mis voor Rodri, bij een duel om de bal met Arsenal-middenvelder Thomas Partey. Rodri liet zich noodgedwongen vervangen door Mateo Kovacic. In de afgelopen dagen liet weten Guardiola dat er sprake is van een zware blessure, maar de bevestiging dat Rodri's seizoen voorbij is was er nog niet.

"We hebben het slechtst mogelijke nieuws ontvangen, maar het is wat het is", vertelde Guardiola op de persconferentie voor het duel met Newcastle United van zaterdagmiddag. "Soms gebeuren dit soort dingen helaas. Wij zijn er om hem te steunen. Goed herstel, stap voor stap en we gaan vooruit.”

Guardiola noemde Rodri 'onmisbaar'. “Wat hij ons geeft, hebben we niet met een vergelijkbare speler, maar de andere spelers samen kunnen vervangen wat Rodri ons heeft gegeven sinds hij bij ons kwam. We moeten het als team doen en een manier vinden om het maandenlang te doen zonder een voor ons belangrijke speler."

“We zijn sterker met hem, we zijn sterker met Nathan Aké, we zijn sterk met Oscar Bobb", doelt op de eveneens geblesseerden Nederlander en Noor. "Al die blessures, we willen het niet. Maar dit gebeurt in het voetbal. Rodri zal een tijdje uitgeschakeld zijn. Acht, negen maanden, langer dan dat. Daarna heb je namelijk altijd last van spierproblemen. Volgend seizoen is hij er weer."

“Als club hebben we geweldige spelers, we zullen een oplossing vinden en het is wat het is.” Het ligt in de lijn der verwachting dat Guardiola de komende maanden naast Kovacic en Ilkay Gündogan ook meer gaat terugvallen op Matheus Nunes.

De Bruyne

Ook De Bruyne moet het treffen met Newcastle zaterdag missen. De Belg moest de laatste twee wedstrijden al missen wegens een blessure en is nog altijd niet fit geraakt. "Misschien komt hij in actie voor de interlandbreak, misschien daarna", wilde Guardiola daarover kwijt.