'Grove' tekst van teamgenoot op hattrickbal Steijn onthuld: 'Dit is niet voor kinderoortjes: ...'

Sem Steijn kijkt met een zeer goed gevoel terug op het duel met Willem II. De aanvallende middenvelder van FC Twente was met een hattrick van grote waarde voor zijn ploeg, die de Tilburgers zondag met 6-2 versloeg. Na afloop onthult Steijn wat zijn ploeggenoten op de wedstrijdbal hebben geschreven.

In de Eredivisie-wedstrijd tegen Willem II tekende Steijn de eerste drie treffers van FC Twente aan. Uiteindelijk gingen de Tukkers met een zeer ruime zege aan de haal. Dankzij de drieklapper neemt Steijn nog verder afstand op de topscorerslijst in de Eredivisie, waar hij met vijftien doelpunten bovenaan staat.

Traditiegetrouw nam Steijn na afloop de wedstrijdbal, voorzien van handtekeningen en teksten van ploeggenoten, mee naar huis. Voor de camera van ESPN vertelt de offensieve middenvelder wat zijn collega’s hebben genoteerd.

“Het zijn leuke dingen. Er staan nogal wat leuke woorden op. Laten we het daar bij houden”, lacht Steijn. “Wat voor teksten dat zijn? Nou, geen teksten voor jonge oortjes.”

Na enig aandringen van de verslaggever van ESPN licht Steijn toch een tipje van de sluier op. “Alec Van Hoorenbeeck is wel de meest brutale tekstschrijver. Die heeft de meeste praatjes. Hij durft nogal.”

“Wat hij dan heeft opgeschreven? ‘... Hagenees’. En de rest mogen de kijkers zelf invullen”, besluit Steijn lachend, die zelf het meest tevreden is met zijn eerste doelpunt.

Journalist Jeroen Kapteijns voegt achteraf via X de volledige tekst toe die op de bal zou staan. “Hattrick-held Sem Steijn met de wedstrijdbal met daarop leuke teksten van zijn ploeggenoten als ‘tyfus-Hagenees’. Iets waar de Eredivisie-topscorer wel om kan lachen. ‘Dat is de humor zoals wij die hebben in de groep’”, schrijft Kapteijns.