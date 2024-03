Grote zorgen bij Xavi om uitgevallen Frenkie de Jong: ‘Ziet er niet goed uit’

FC Barcelona-trainer Xavi maakt zich zorgen om de blessure van Frenkie de Jong, zo liet de oefenmeester weten na afloop van het duel met Athletic Club (0-0). De Oranje-international landde totaal verkeerd, waardoor zijn rechterenkel volledig dubbelklapte. Ook over de eveneens geblesseerd uitgevallen Pedri is Xavi niet optimistisch.

Halverwege de eerste helft ging het mis voor De Jong. De middenvelder uit Arkel ging een duel aan met Unai Gómez en landde totaal verkeerd op zijn rechterenkel, die dubbelklapte. De Jong wist al snel dat hij niet verder kon en ging strompelend en met ondersteuning van de medische staf naar de kant. Op een blessurekarretje werd hij vervolgens naar de kleedkamers vervoerd.

Pedri moest ook nog voor rust naar de kant. De Spanjaard gaf een pass en ging zonder enig contact met een tegenstander naar de grond. Pedri sloeg de handen voor zijn gezicht en nam zichtbaar geëmotioneerd plaats op de bank. Het Athletic-publiek toonde zich overigens van zijn beste kant door De Jong en Pedri op een luid applaus te trakteren.

??????, einde wedstrijd voor Frenkie de Jong.. ?? De Nederlander klapt door zijn enkel en moet het strijdtoneel in Bilbao verlaten! ??#ZiggoSport #LaLiga #AthleticBarca pic.twitter.com/LJDXhcIfQp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 3, 2024

"De blessures van Pedri en De Jong zien er niet goed uit", vertelde Xavi na afloop tegenover Spaanse media. "We zijn bedroefd om alles wat er is gebeurd", doelt de Spaanse coach ook op het teleurstellende 0-0 gelijkspel. "Maar bovenal voor de geblesseerden."

"Ik kan me voorstellen dat we ze flink wat wedstrijden zullen missen. We zullen zien in welke mate. Maar ja, het is een trieste dag." Een exacte diagnose kan zo kort na afloop van de wedstrijd uiteraard nog niet gegeven worden. Vermoedelijk wordt er maandag of dinsdag meer bekend.

Zonder De Jong en Pedri kwam Barcelona dus niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen een vermoeid ogend Athletic, dat donderdag nog diep moest gaan in de Copa del Rey tegen Atlético Madrid (3-0 winst). "Misschien hebben de blessures iets te veel effect gehad op het team. In de tweede helft hebben we via Lamine (Yamal, red.) wat kansen gecreëerd, maar het was niet onze dag."

"We speelden niet goed. We kunnen vandaag niet blij zijn, omdat we meer moeten laten zien. Iedereen, ik als trainer, de spelers... We moeten verbeteren. We hebben vandaag een enorme kans laten liggen. We moeten herstellen, denken aan Mallorca en doorgaan." Barcelona neemt het vrijdag op tegen Real Mallorca. Barcelona staat momenteel acht punten achter de koploper in LaLiga, Real Madrid. Ook Girona, dat een punt meer heeft, staat nog boven Barça.

