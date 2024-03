Grote tegenvaller FC Utrecht: verdediger maanden uit roulatie met knieblessure

Tim Handwerker kan de komende maanden niet in actie komen. De 25-jarige verdediger van FC Utrecht heeft op de training een knieblessure opgelopen. Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf gaat het om een kruisbandblessure.

Utrecht maakt melding van de kwetsuur in een bericht op de officiële kanalen. De Domstedelingen melden dat de Duitser een operatie en maandenlange revalidatie te wachten staat.

Handwerker is van plan om dat in Duitsland te doen. Op de clubwebsite reageert hij op zijn blessure. “Tijdens een training ging het voor mij mis en blesseerde ik mijn knie."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Een blessure komt nooit op een goed moment, maar deze timing is buitengewoon spijtig: ik had het goed naar mijn zin in Utrecht en was vastberaden de komende maanden van waarde te zijn voor het team en de club. Door die plannen zet deze blessure helaas nu een streep.”

Mogelijk heeft Handwerker daarmee alweer zijn laatste duel voor Utrecht gespeeld. De nummer acht uit de Eredivisie huurt de linksback sinds deze winter FC Nürnberg, en in principe keert hij komende zomer weer terug naar de Duitse club.

Overigens heeft Utrecht wel nog de optie om hem na dit seizoen op permanente basis over te nemen van Nürnberg. Of de club dat doet, is nog niet bekend.

Tot dusver speelde Handwerker twee duels voor Utrecht: hij viel in tegen Fortuna Sittard (4-0 zege) en FC Twente (0-1 zege). Meestal krijgt Souffian El Karouani de voorkeur op de linksbackpositie.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties