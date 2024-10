Grote ergernis om ‘George Clooney van de Eredivisie’: ‘Dat gedrag voor de camera…’

Kenneth Perez en Martijn Krabbendam hebben zich afgelopen weekend kapot geërgerd aan Peter Bosz. De trainer van PSV was na afloop van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-1) niet te spreken over scheidsrechter Danny Makkelie en liet dat voor de camera van ESPN duidelijk weten.

Bosz zei na afloop dat hij Makkelie 'helemaal niks' vindt. De trainer van PSV baalde over het feit dat de scheidsrechter geen strafschop gaf na een vermeende overtreding op Johan Bakayoko in het strafschopgebied van Sparta.

Algemeen directeur Marcel Brands liet al weten in gesprek te zullen gaan met Bosz. “Scheidsrechters doen hun uiterste best. Bosz is soms emotioneel. Realistisch denk ik dat het niet helemaal op zijn plaats was. Dat moet hij niet doen”, zo luidde zijn oordeel over de PSV-trainer.

Volgens Krabbendam mag Bosz van geluk spreken dat Makkelie hem zaterdag niet wegstuurde met een rode kaart. “Laat hem nou maar gewoon blij zijn dat hij in de volgende wedstrijd tegen AZ op de bank zit”, begint Krabbendam maandagavond bij Voetbalpraat.

“Hij is gespaard door Makkelie. En vervolgens krijgt Makkelie na afloop nog een draai om zijn oren van Bosz! Iedereen wordt weggestuurd, maar Koning Bosz niet. En dan gaat hij zich na afloop nog zo zitten beklagen”, zo laat Krabbendam zijn ergernis blijken.

“En dan weer dat gedrag voor de camera… Hij is de George Clooney van het Nederlandse trainersgilde”, vergelijkt hij Bosz met de Amerikaanse acteur.

Perez sluit zich aan bij zijn collega. “Wat hij zei sloeg werkelijk waar he-le-maal nergens op. Want die overtreding op Bakayoko was totaal niet duidelijk. Het sloeg he-le-maal nergens op.”