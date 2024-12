'Groot verlies' voor Ajax: 'Scout van 100 miljoen' vertrekt

Hans van der Zee gaat vertrekken bij Ajax, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. De 68-jarige scout gaat per 1 januari met pensioen. Marc Overmars gaf Van der Zee de bijnaam ‘Scout van 100 miljoen’, omdat hij Antony ontdekte. De Braziliaan werd in 2022 voor dat bedrag verkocht aan Manchester United.

Verweij spreekt van ‘een groot verlies voor Ajax’. Van der Zee was naast Antony ook verantwoordelijk voor de komst van Davinson Sánchez. De Colombiaan kwam in 2016 voor 5,5 miljoen euro over van Atlético Nacional en werd een jaar later voor 42 miljoen euro verkocht aan Tottenham Hotspur.

Van der Zee was ook een van de scouts die Lisandro Martínez beoordeelde. De linkspoot werd in 2019 voor zeven miljoen euro overgenomen van het Argentijnse Defensa y Justicia en in 2022 voor 57,5 miljoen euro verkocht aan Manchester United.

Van der Zee, een geboren Amsterdammer, was sinds 2007 actief bij Ajax als scout. In 2010 werd hij gepromoveerd tot hoofdscout, om in 2016 weer ‘normale’ scout te worden. Van der Zee werkte in diezelfde functie tussen 1991 en 2007 bij PSV en heeft een verleden bij AZ als teammanager. In de jaren ’90 stond hij als trainer aan het roer bij onder meer FC Volendam en Sparta Rotterdam.