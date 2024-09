Groot luxeprobleem bij Jong Oranje: 'Ze ontlopen elkaar niet veel'

Bondscoach Michael Reiziger van Jong Oranje kampt met een flink luxeprobleem. De keuzeheer moet in de komende interlandperiode een keuze maken tussen twee eerste doelmannen uit de Eredivisie: Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ) en Robin Roefs (NEC).

Zowel Owusu-Oduro (20) als Roefs (21) hield dit Eredivisie-seizoen al meerdere keren de nul. Sterker nog: Owusu-Oduro slikte nog geen enkel tegendoelpunt bij AZ. Roefs moest tweemaal vissen tegen FC Twente (1-2) en eenmaal tegen AZ (1-0). De NEC’er blonk afgelopen weekend nog uit tegen Fortuna Sittard (0-3 winst) en werd ook tegen PEC Zwolle niet gepasseerd (1-0).

"Niet veel clubs durven het aan om met een keeper te spelen die zo jong is. Dat gebeurt niet vaak. Dus voor hun ontwikkeling vind ik het fantastisch", stelt Reiziger tegenover de NOS over de keeperssituatie.

“Ze zijn nu op een dusdanig niveau aan het spelen dat je wel een bepaalde keuze moet maken. Ik zoek een keeper die goed kan meevoetballen en als een soort veldspeler tussen de verdedigers in kan spelen. Ze ontlopen elkaar niet veel, dus dat wordt een interessante keuze.”

Calvin Raatsie stond in de laatste wedstrijden van Jong Oranje, uit tegen Jong Macedonië (0-3 zege), nog aan de aftrap. De doelman is inmiddels speler in de Keuken Kampioen Divisie bij Excelsior en lijkt hoe dan ook plaats te moeten maken voor een Eredivisie-doelman, al maakt ook hij deel uit van de selectie.

Jong Oranje speelt de komende weken twee thuiswedstrijden in het kader van de EK-kwalificatie. Op donderdag wacht het duel met Noord-Macedonië in het Yanmar Stadion (Almere), vier dagen later komen de leeftijdsgenoten van Georgië op bezoek in De Koel (Venlo).

Jong Oranje is met zeven overwinningen uit zeven duels al zo goed als geplaatst voor het EK, dat in 2025 tussen 11 en 18 juni in Slowakije gehouden wordt. De groepswinnaar plaatst rechtstreeks voor het EK. Alleen Georgië (13 uit 6) en Zweden (10 uit 6) kunnen theoretisch nog roet in het eten gooien.