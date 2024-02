Groningen plaatst zich na strafschoppen als tweede KKD-ploeg voor halve finale

FC Groningen heeft zich ten koste van Fortuna Sittard geplaatst voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Na een bloedstollende strafschoppenserie trok de ploeg van Dick Lukkien na een 0-0 eindstand aan het langste eind. Met SC Cambuur, NEC en Feyenoord moeten zij nu gaan uitmaken wie er met de dennenappel mee naar huis gaat.

Bij beide ploegen zat er een Duarte in de wedstrijdselectie. Bij FC Groningen was Laros Duarte basisklant, terwijl Deroy Duarte het bij Fortuna moest doen met een invalbeurt. Michael Verrips, die aan het begin van het seizoen opmerkelijk genoeg nog gehuurd werd door FC Groningen, verdedigde het doel van de Limburgers. Beide teams betraden het speelveld en de thuisploeg werd daarbij ondersteund door een fraaie sfeeractie.

De sfeeractie van FC Groningen voorafgaand aan het bekerduel met Fortuna Sittard.

Laros Duarte was namens De Trots van het Noorden al snel dicht bij een openingstreffer. De middenvelder mocht aanleggen voor een vrije trap, en deed dat voortreffelijk. Zijn poging spatte echter uiteen op de lat.

Aan de andere kant creëerde Fortuna een minuut of vijf later ook de eerste goede kans van de wedstrijd. Kaj Sierhuis (ex-FC Groningen) ziet een voorzet van de rechterkant aan komen vliegen en besluit uit te halen, maar vindt de handschoenen van doelman Hidde Jurjus.

In minuut 26 oogde Fortuna wederom gevaarlijk. Na een pijlsnelle counter kreeg Inigo Cordoba plotseling een goede kans om de openingstreffer te maken, maar hij had het vizier niet op scherp staan en verkwanselde de kans.

Een harde poeier van Justin Lonwijk werd vervolgens fraai uit het doel getikt door Jurjus, waarna Romano Postema de paal trof namens de thuisploeg. Na een prima individuele actie van Luciano Valente stuurde de in bloedvorm verkerende spits de bal nét te ver naar de hoek.

Nadat een dreigende corner uiteindelijk niets opleverde voor Fortuna, floot Dennis Higler af voor rust. Een enerverende eerste helft werd opgevolgd door een erg tam tweede bedrijf. Noemenswaardige kansen waren eigenlijk nauwelijks te noteren en beide ploegen leken vooral geen tegentreffer te willen incasseren.

En dus zag aandachtig toeschouwer Arjen Robben toe hoe verlenging nodig was om een zenuwslopende kwartfinale te beslissen. In de steenkoude Euroborg dacht invaller Kristoffer Peterson even voor Limburgse euforie te zorgen, maar Jurjus greep adequaat in.

Terwijl kramp en andere blessures Fortuna parten speelde, greep Groningen de regie in de tweede helft van de verlenging. De ploeg van Danny Buijs bereikte echter op het tandvlees de strafschoppenserie en kreeg uit een vrije trap zelfs nog een kansje op de winnende treffer. Die kreeg FC Groningen ook, via Rui Mendes.

Nagelbijtende toeschouwers moesten echter toezien hoe penalty's uitsluitsel zouden bieden. Oguzhan Özyakup miste de tweede strafschop namens Fortuna, maar een derde penalty van Valente werd gekeerd door Verrips. Mouhamed Belkheir miste echter de vijfde strafschop namens Fortuna, en zo plaatste Groningen zich als laatste voor de halve finale.

