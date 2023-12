Groep supporters verstoort vergadering in Zeist: ‘KNVB maakt onze club kapot’

Vitesse-supporters hebben maandagavond protest gevoerd op de campus van de KNVB in Zeist, zo meldt De Telegraaf. De fans zijn teleurgesteld over het slepende overnameproces van hun club en betraden een zaal waar een bondsvergadering werd gehouden. Het ging om zo’n vijftig supporters en het protest verliep rustig, aldus de krant.

De groep Vitesse-supporters betrad de zaal waar een bondsvergadering werd gehouden en toonde een spandoek waar ’15 maanden, de KNVB maakt ons kapot’, op stond. De vijftien maanden wijzen uiteraard naar het overnameproces, dat vorig jaar september van start ging.

De fans zijn teleurgesteld over de hoeveelheid tijd die de KNVB nodig heeft voor alle onderzoeken die het doet naar de beoogde nieuwe eigenaar Coley Parry en het verleden van de club onder verschillende Russische eigenaren. Zo wordt bijvoorbeeld onder meer onderzoek gedaan naar een eventuele connectie met Roman Abramovich, die jarenlang Chelsea in bezit had.

“Alle voortekenen wijzen erop dat Parry geen toestemming krijgt om Vitesse over te nemen, waarna de club direct meerdere miljoenen tekortkomt om het seizoen uit te spelen en zit opgescheept met een schuld van vijftien miljoen euro aan Parry met een ruim bemeten rente van meer dan tien procent”, schrijft De Telegraaf.

Vitesse lijkt sportief gezien weer helemaal terug bij af nadat het zondag op bezoek bij Almere City met liefst 5-0 verloor. De Arnhemmers wonnen vorig weekend nog met 2-0 van Heracles Almelo, boekten daarmee de derde competitiezege van het seizoen en zorgden daardoor voor weer wat hoop in GelreDome.

Na de nederlaag in Almere zakte Vitesse echter weer af naar plek achttien, mede ook door de zege van FC Volendam op sc Heerenveen van zaterdagavond. Aanstaande donderdag staat het bekerduel met hetzelfde Heerenveen op het programma voor Vitesse.

