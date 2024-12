Gravenberch senior baalt van Ronald Koeman: 'Voelt als een dolk en heeft hij niet verdiend'

De vader van Ryan Gravenberch baalt flink van het handelen van Ronald Koeman, zo geeft senior aan in een eindejaarsgesprek met ESPN. Zijn zoon maakte een stormachtige ontwikkeling door bij Liverpool.

Zestien jaar en honderddertig dagen oud was Gravenberch toen hij zijn debuut maakte voor Ajax en zodoende de jongste debutant ooit werd in het shirt van de Amsterdammers.

Inmiddels is de controlerende middenvelder nog altijd maar 22 jaar oud en ligt de wereld aan zijn voeten. Onder nieuwe Liverpool-trainer Arne Slot maakt de Nederlander reuzenstappen.

Het werd zo een jaar van twee gezichten, want onder Jürgen Klopp - de charismatische Duitser - was Gravenberch geenszins verzekerd van een basisplek. "Klopp is een geweldige kerel", vertelt Ryan senior echter aan de betaalzender.

"Hij heeft Ryan geleerd dat je soms teleurgesteld mag zijn, maar dat je altijd aan het grotere geheel moet denken. Ook heeft Ryan geleerd dat hij de longen uit zijn lijf moet rennen." Toch zal het Ajax-jeugdproduct gehoopt hebben op meer.

"Toen het seizoen voorbij was, heeft Ryan met ‘zichzelf gesproken’ en ook met ons als familie. Hij zei: dit moet mijn jaar worden." Dat wordt het ook, maar niet voordat hij een grote tegenslag te verwerken krijgt.

Gravenberch mag namelijk mee met het Nederlands elftal naar het EK, maar daar komt hij bij niet één duel tussen de lijnen. "Nul minuten, dat had hij niet verdiend", blikt zijn vader terug. "Het was moeilijk te begrijpen en dat blijft nog steeds hangen. Het was een dolk in het hart voor ons allemaal."

Maar nu laat Gravenberch zijn voeten spreken. "Slot heeft iets losgemaakt bij Ryan", zegt Gery Vink, die als jeugdtrainer bij Ajax een vijftienjarig jochie onder zijn hoede had. "Zijn tank is groter geworden, wat hem in staat stelt om het tempo van de Premier League langer vol te houden. Ryan kan niet langer nonchalant zijn en dat is precies wat hij nodig heeft."

Vaderlief vult aan en vergelijkt met zijn periode in Duitsland. "Klopp en Slot zijn echte peoplemanagers. Dat was zo anders bij Bayern München - onder Julian Nagelsmann en Thomas Tuchel. Zij communiceerden gewoon niet."