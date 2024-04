‘Graham Potter wordt de nieuwe trainer van Ajax als Alex Kroes terugkeert’

Mocht Alex Kroes terugkeren als algemeen directeur van Ajax, dan wordt Graham Potter de nieuwe trainer bij de Amsterdammers. Dat beweert althans de Engelse journalist Sam Cohen.

Cohen, werkzaam bij That's Football en The United Stand, het grootste fankanaal van Manchester United, schrijft op X dat een terugkeer van Kroes 'een hele grote mogelijkheid' is.

?? EXCLUSIVE: Internally, in Ajax, they’re talking about the potential return of Kroes. If Kroes returns, Potter should join the club straight after, is what club officials believe. Negotiations were so advanced a contract was practically already on the table, for him. Kroes… https://t.co/dunZXg8TvL