Goed nieuws voor Feyenoord? AC Milan zet Ibrahimovic in om spits te overtuigen

Viktor Gyökeres is op de radar van AC Milan verschenen, zo meldt onder meer La Gazzetta dello Sport. De spits van Sporting Portugal, die daar nog tot medio 2028 vastligt, geniet belangstelling van Europese topclubs en de verwachting is dan ook dat hij Lissabon na dit seizoen verlaat.

Gyökeres is dit seizoen een van de sterkhouders bij Sporting Portugal, dat aan de leiding gaat in de nationale competitie. Dat komt mede door de inbreng van Gyökeres, die in de competitie alleen al 22 doelpunten maakte en 9 assists afleverde. Daarnaast maakte hij al zes doelpunten in de Taça de Portugal en vijf in de Europa League.

Gyökeres heeft in zijn contract een afkoopclausule van honderd miljoen euro staan, al zou Sporting bereid zijn om vanaf vijftig miljoen euro te onderhanden als Gyökeres daadwerkelijk wil vertrekken. Gyökeres zou in Milaan de opvolger moeten worden van Olivier Giroud. De routinier vertrekt na dit seizoen waarschijnlijk naar de Verenigde Staten.

In de hoop om Gyökeres van een dienstverband in Milaan te overtuigen, wil Milan clubicoon Zlatan Ibrahimovic inzetten. De landgenoot van Gyökeres geldt als een icoon in Zweden en daar hoopt Milan gebruik van te maken. Ibrahimovic is tegenwoordig adviseur bij Milan en is in die rol nog altijd nauw betrokken bij het eerste team.

Gyökeres heeft in het verleden meermaals aangegeven dat Zlatan zijn idool was toen hij opgroeide. De twee kwamen elkaar ook al tegen bij de nationale ploeg. Zo stond Gyökeres met Zlatan op het veld toen laatstgenoemde zijn laatste interland afwerkte.

Het is echter de vraag of Milan, ondanks de aanwezigheid van Zlatans 'Z-factor', voldoende slagkracht zal hebben om Gyökeres te overtuigen. De Zweed met Hongaarse roots staat namelijk ook in de belangstelling van de nodige Premier League-clubs, waaronder Arsenal en Chelsea. Met de vermoedelijke verkoop van Rafael Leão, die hevig wordt gelinkt aan Paris Saint-Germain, worden er komende zomer wel de nodige inkomsten verwacht bij AC Milan.

Gimenez

In een eerder stadium werden ook Santiago Gimenez ( Feyenoord ) en Joshua Zirkzee (Bologna) gelinkt aan een overstap naar San Siro. Naar verwachting zullen beide spelers ongeveer hetzelfde moeten kosten als Gyökeres. Als de keuze van Milan valt op Gyökeres, betekent dat hoogstwaarschijnlijk het (voorlopige) einde van de interesse vanin Gimenez en Zirkzee.