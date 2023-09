Goal Teun Koopmeiners en twee assists De Roon helpen Atalanta niet voldoende

Zondag, 17 september 2023 om 20:16 ‚ÄĘ Mart van Mourik ‚ÄĘ Laatste update: 20:22

Fiorentina heeft zondagavond een overwinning geboekt in de Serie A. Het team van trainer Vincenzo Italiano was in eigen huis met 3-2 nipt te sterk voor Atalanta. Teun Koopmeiners was trefzeker namens de bezoekers en Marten de Roon verzorgde twee assists, maar uiteindelijk wist la Dea geen stand te houden. Met nog enkele wedstrijden te gaan in de vierde speelronde bezet Fiorentina de zevende positie op de ranglijst; Atalanta staat voorlopig negende.

Het duel begon goed voor Atalanta, dat in de twintigste speelminuut op voorsprong kwam dankzij Koopmeiners. De middenvelder kreeg de bal op de rand van het zestienmetergebied van De Roon en vond de rechterbenedenhoek met een geplaatst schot: 0-1. Een kwartier later kwam Fiorentina op gelijke hoogte. Nicol√°s Gonz√°lez kopte de bal binnen de zestien voor de voeten van Giacomo Bonaventura, die vervolgens vol overtuiging binnenschoot: 1-1.

Op slag van het rustsignaal sloeg de thuisploeg wederom toe. Alfred Duncan bezorgde vanaf de linkerflank een indraaiende voorzet op het hoofd bij Lucas Martínez Quarta, die met een ferme kopbal de 2-1 aantekende. Het antwoord van Atalanta kwam zeven minuten na rust. Wederom fungeerde De Roon als aangever: ditmaal bediende hij Ademola Lookman. De aanvaller schoot na een behendige dribbel raak in de benedenhoek: 2-2.

Uiteindelijk trok Fiorentina toch aan het langste eind. Na een voorzet vanaf de linkerkant werkte Michel Adobo, de vervanger van Koopmeiners, de bal op onbegrijpelijke wijze in de eigen zestien voor de voeten van Christian Kouame, die van dichtbij de beslissende 3-2 binnengleed.