Go Ahead Eagles verslaat Sparta Rotterdam na strafschoppen en plaatst zich voor laatste zestien

Go Ahead Eagles heeft woensdagavond de achtste finales van de TOTO KNVB Beker bereikt. De ploeg uit Deventer speelde op Het Kasteel met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam, waarna een penaltyserie de doorslag moest geven. Die werd met 4-5 gewonnen door Go Ahead.

Voor Go Ahead was het nog maar het eerste bekerduel van dit seizoen. Aangezien de ploeg uit Deventer aan het begin van deze jaargang nog actief was in Europa, stroomde het pas in deze ronde van de TOTO KNVB Beker in. Sparta had in de vorige ronde, toen nog onder trainer Jeroen Rijsdijk, USV Hercules uitgeschakeld na verlenging: 1-6.

Op Het Kasteel kreeg Sparta woensdagavond kansen via Mohamed Nassoh en Charles-Andreas Brym, die de bal beiden net over het vijandelijke doel schoten. Het was echter Go Ahead dat de score na ruim een half uur opende: Jakob Breum krulde de bal prachtig in de verre hoek, en zette zo de 0-1 op het bord.

Na rust ging Sparta op jacht naar de gelijkmaker, maar Nassoh (naast), Camiel Neghli (over) en Julian Baas (redding keeper Jari De Busser) kregen de bal er niet in. Na terugleggen van Neghli schoot Brym een kwartier voor tijd alsnog raak: 1-1.

Bijna ging Go Ahead er in de blessuretijd alsnog met de zege vandoor, maar Baas wist de inzet van Mathis Suray net voor de lijn weg te werken. In de verlenging die volgde kregen beide ploegen een kansje, maar in beide gevallen werd de bal recht op de keeper afgeschoten.

Een strafschoppenreeks moest vervolgens uitkomst bieden. Daarin miste de jonge Ayoub Oufkir als enige, waardoor Go Ahead met 4-5 won.