Go Ahead Eagles-verdediger Gerrit Nauber over hartproblemen: ‘Ik dacht dat het misschien daaraan lag…’

Go Ahead Eagles-speler Gerrit Nauber onderging dit jaar een hartoperatie, nadat er hartproblemen bij hem aan het licht kwamen. De verdediger is openhartig over de zware periode die hij doormaakte.

De problemen kwamen aan het licht na een sprinttest. “Dat voelde niet goed, het begon overal te tintelen”, vertelt hij aan het media team van de Eagles. “Ik kon gewoon niet verder op een gegeven moment. Ik was veel trager dan de rest van de selectie en we vroegen ons af waarom.”

“Verder voelde ik me niet ziek, dus ik had echt het gevoel dat het aan mezelf lag. In die periode speelde ik niet veel en had ik geen wedstrijdritme, dus ik dacht dat het misschien daaraan lag”, legt Nauber uit.

“Ik heb nooit het gevoel gehad dat het aan mijn hart lag. Toch hebben ze mijn hart gecheckt. Al snel zeiden ze: ‘Er is iets mis'. Ik dacht dat ze een grapje maakten, want ik voelde geen enkele pijn en geen hartkloppingen”, aldus de verdediger.

“Vervolgens werd ik door de medische mangel gehaald en kwamen er meer tests. Die bevestigden dat er iets niet in orde was. In Duitsland heb ik het ook nog laten testen, maar ook dáár kwamen dezelfde resultaten uit.”

Een onzekere tijd brak aan voor Nauber. “Het was een erg stressvolle tijd. Niet alleen voor mij, maar voor heel mijn gezin. Er is iets mis met je hart, dat is een heel naar gevoel. Een aantal weken ervoor was Kees Vierhouten overleden, ook door problemen met zijn hart.”

Hij vervolgt: “Daardoor komt alles nog harder binnen en weet je niet hoe je ermee om moet gaan. Uiteindelijk was duidelijk dat een hartoperatie de beste manier was om dit aan te pakken.”

Na de operatie knokte Nauber zich snel weer terug in de wedstrijdselectie van de ploeg uit Deventer. “Het goede nieuws stapelde zich al snel op en ging ik me steeds beter voelen. Ik zat zelfs in de derde competitiewedstrijd weer bij de wedstrijdselectie. Echt waar, dat had ik nóóit kunnen voorstellen een aantal weken ervoor. Uiteindelijk heb ik me ook weer in de basis geknokt en ben ik weer voetballer. Ik prijs mezelf zó gelukkig daarmee”, sluit hij af.