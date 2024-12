Go Ahead Eagles presenteert nieuwe grootaandeelhouder: 'Een jongensdroom die uitkomt'

John Lageman wordt de nieuwe grootaandeelhouder van Go Ahead Eagles, zo meldt de club uit Deventer via de officiële kanalen. Lageman neemt zestig procent van de aandelen over van de familie Vierhouten en de resterende tien procent van oud-voorzitter Hans de Vroome. “De familie Vierhouten behoudt een aandeel van dertig procent en blijft nauw betrokken bij de club”, aldus Kowet. De licentiecommissie van de KNVB moet de wijziging in aandeelhouderschap wel nog goedkeuren.

Lageman is de oprichter van het softwarebedrijf ValidSign en een ‘trouwe supporter’ en sponsor van Go Ahead Eagles. De vorige eigenaar, Kees Vierhouten, overleed in juni op 51-jarige leeftijd. Hij had negentig procent van de aandelen in handen. Zijn familie draagt nu zestig procent daarvan over aan Lageman en houdt dertig procent in eigen bezit.

“Go Ahead Eagles was de grote passie van Kees en zijn toewijding aan de club is nauwelijks te evenaren”, aldus Mirjam Vierhouten, de vrouw van Kees Vierhouten. “Toen John zijn interesse toonde, voelden we meteen dat hij dezelfde passie en visie heeft. Dit is vanuit onze situatie de beste stap voor de club. Wij blijven uiteraard betrokken en kijken met vertrouwen naar de toekomst.”

Oud-voorzitter De Vroome neemt afscheid als aandeelhouder. “Na meer dan twintig jaar intensieve betrokkenheid is dit voor mij het juiste moment om mijn laatste aandelen over te dragen. Ik heb er vertrouwen in dat John, samen met de familie Vierhouten, de club verder zal brengen.”

“Hoewel ik afscheid neem als aandeelhouder, blijf ik betrokken als supporter, sponsor en als lid van het bestuur van de Stichting Go Ahead Eagles Deventer. Go Ahead Eagles blijft voor mij de mooiste club van Nederland”, aldus De Vroome.

‘Een jongensdroom die uitkomt’

Lageman is in zijn nopjes met de deal. “Voor mij is dit een jongensdroom die uitkomt. Go Ahead Eagles is de mooiste club van Nederland met een rijke historie, een geweldige supportersschare en een unieke positie in het Nederlandse voetbal. Het is supergaaf om bij mijn cluppie aan de slag te gaan en mijn passie te volgen. Ik kijk ernaar uit om samen met de directie, de supporters en alle betrokkenen de club sterker te maken.”

Ook Jan Willem van Dop, de algemeen directeur van Go Ahead Eagles, is blij met het nieuws. “Met deze nieuwe stap is de continuïteit van Go Ahead Eagles gewaarborgd en wordt voortgebouwd op de sterke basis die de afgelopen jaren is gelegd. Samen met alle supporters en betrokkenen blijft de club zich richten op een toekomst vol trots en ambitie.”