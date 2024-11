Go Ahead Eagles overweegt juridische stappen en is het 'volstrekt oneens' met harde straf na eerdere rellen bij FC Utrecht

Supporters van Go Ahead Eagles zijn niet welkom in Utrecht aanstaande 15 december, als Kowet het in de Domstad opneemt tegen FC Utrecht. Dat meldt de gemeente maandag. Beide clubs zijn niet tevreden met het besluit en de Deventenaren overwegen zelfs juridische stappen.

Tijdens de finale van de play-offs om Europees voetbal afgelopen seizoen ging het helemaal mis tussen de supportersvakken. In de 88ste minuut en bij een 1-0 tussenstand begon er plotseling een vuurwerkgevecht tussen twee vakken in De Galgenwaard. Het thuispubliek en de bezoekers gooiden over en weer vuurwerk. Arbiter Allard Lindhout besloot het duel direct te staken.

Dat vuurwerk ligt nu ten grondslag aan het besluit van de Utrechtse lokale driehoek - de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie - om de uitsupporters van Go Ahead te weren bij het aankomende treffen tussen beide teams.

Go Ahead reageert geschokt op het besluit. Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead, spreekt op de clubsite zijn grote ongenoegen uit. "Als club zijn we het volstrekt oneens met dit besluit", baalt de bestuurder.

Volgens Van Dop is het duel vol ongeregeldheden inmiddels verleden tijd. "We hebben na de wedstrijd op 26 mei degene die zich schuldig hebben gemaakt aan het gooien van vuurwerk geïdentificeerd en gestraft", aldus de directeur.

"Daardoor is een zaak aangespannen door de aanklager van de KNVB zelfs geseponeerd." Daarom overweegt Kowet om het besluit aan te vechten. "Als club beraden we ons middels een advocaat op eventuele juridische stappen

Ook FC Utrecht laat op de clubsite weten dat het liever een andere uitkomst had gezien. "Beide clubs zijn het erover eens dat voetbal in algemene zin gespeeld moet worden met zowel thuis- als uitsupporters", schrijft de huidig nummer twee op de officiële kanalen.