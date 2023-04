Go Ahead Eagles mengt zich met nieuwe zege helemaal in strijd om play-offs

Zondag, 23 april 2023 om 16:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:36

Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag een belangrijke zege in de Eredivisie geboekt. De ploeg van trainer René Hake was in eigen huis te sterk voor Fortuna Sittard dankzij doelpunten van Willum Thor Willumsson en Xander Blomme: 2-0. Door de overwinning lijkt Go Ahead zo goed als zeker van nog een jaar Eredivisie en mengt het zich zelfs in de strijd om de play-offs voor een Conference League-ticket. Fortuna staat tegelijkertijd slechts vier punten boven de zestiende plaats.

Bij de bezoekers was Burak Yilmaz de grote afwezige. De sterspeler van de Limburgers ontbrak volgens trainer Julio Velázquez vanwege ‘technische redenen’, al gaf de club zelf op Twitter aan dat Yilmaz ‘niet fit genoeg’ was.Kowet kwam na ruim een kwartier op voorsprong via Willumsson, die de bal ineens voor zijn voeten kreeg en de 1-0 binnenschoot. De doelpuntenmaker was tien minuten voor rust ook dicht bij het verdubbelen van de marge, echter kopte hij ditmaal over.

Fortuna slaagde er in het eerste bedrijf nauwelijks in om uitgespeelde kansen te creëren. Op slag van rust was er toch een enorme kans voor Tijjani Noslin. De rechtsbuiten zette de aanval zelf op, kreeg de bal vervolgens van een ploeggenoot terug, waarna doelman Jeffrey de Lange zijn schot kon keren.

Ivor Pandur wist zich vroeg in de tweede helft enkele keren te onderscheiden. Zo hield de sluitpost van Fortuna Bas Kuipers tweemaal van scoren af. Het spel golfde in het restant van het duel op en neer, maar het was Go Ahead dat de wedstrijd een kwartier voor tijd vroegtijdig in het slot gooide. Invaller Blomme maakte er met zijn tweede balcontact 2-0 van. De invaller kreeg de bal van Isac Lidberg en haalde vervolgens overtuigend uit.