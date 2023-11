Go Ahead Eagles maakt gehakt van Vitesse en evenaart mijlpaal uit 1995

Zaterdag, 4 november 2023 om 23:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:21

Vitesse is zaterdagavond hard onderuit gegaan tegen Go Ahead Eagles: 5-1. Het meest opvallende moment was de grote blunder van Eloy Room, waaruit de thuisclub de 2-0 kon maken. Het ruim winnende Go Ahead handhaaft zich knap in de subtop, terwijl het afgedroogde Vitesse zich zorgen moet gaan maken met de zestiende plaats.

Het had al na zes minuten 1-0 kunnen staan, ware het niet dat Victor Edvardsen oog in oog met Room faalde. Vitesse werd overrompeld in de openingsfase, daar Philippe Rommens ook dicht bij de openingstreffer kwam. Zijn schot kon nog maar net door Room uit het doel worden getikt.

Na een prachtige aanval dacht Go Ahead op voorsprong te komen via Oliver Edvardsen, ware het niet dat hij buitenspel stond. Vitesse had veel balbezit, maar deed daar vrijwel niets mee. Go Ahead was veel beter, maar kon zichzelf niet belonen.

In blessuretijd was het alsnog raak. Een inworp van Bas Kuipers kwam terecht bij Willumsson, die niet bewaakt werd en dus maar besloot af te ronden: 1-0. De verlossende voorsprong was daar voor Kowet, en na rust ging de ploeg vrolijk door.

Na een uur werd het 2-0, en dat was te danken aan Room. Hij wilde voetballend uitverdedigen, maar schoot tegen de benen van Oliver Edvardsen aan. Room zag tot zijn schrik dat de bal in het netje lag. Een minuut later stond het 3-0. Victor Edvardsen schoot raak uit een rebound.

Daar bleef het niet bij, al deed Marco van Ginkel eerst nog wat terug. De routinier kreeg de bal voor zijn voeten en schoot met een droge knal raak. Alle hoop die de Arnhemmers nog hadden, vervloog al snel. Weer schoot Willumsson raak: 4-1.

Het slotakkoord was voor Joris Kramer, die daarmee het feest op de Adelaarshorst compleet maakte. De laatste keer dat Go Ahead vijf doelpunten maakte in een Eredivisie-wedstrijd, was op 14 april 1995, weet Opta. Toen werd het eveneens 5-1.