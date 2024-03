Girona haalt opgelucht adem na horrormiddag van collega Daley Blind

Dankzij een treffer in blessuretijd is Girona erin geslaagd om geen puntenverlies te lijden in LaLiga. De ploeg van trainer Míchel zag centrumverdediger David López tot tweemaal toe de fout in gaan bij de twee treffers van Willian José, maar dankzij een dubbelslag van Artem Dovbyk en goal van Cristhian Stuani in blessuretijd wonnen de Catalanen alsnog van Real Betis: 3-2. Girona staat derde met respectievelijk negen en tien punten meer dan Athletic Club en Atlético Madrid.

Bijzonderheden:

Met nog een dikke tien minuten voor het rustsignaal kopte Dovbyk een voorzet net naast. De Oekraïner zag zijn inzet aangeraakt worden door Chadi Riad, die de bal met zijn arm raakte en moest toezien hoe Girona een strafschop kreeg. Dovbyk pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot raak in de rechteronderhoek: 1-0.

Zodoende leek Girona de rust met een voorsprong te bereiken, maar niets bleek minder waar. David López, een van de collega's van Daley Blind centraal achterin, leverde zomaar in bij Willian José, die raak schoot met een bekeken lob over Paulo Gazzaniga: 1-1.

Halverwege de tweede helft kwam Girona opnieuw op voorsprong. Portu gaf mee in de loop van Dovbyk, die met binnenkant links de korte hoek zocht en vond: 2-1.

Girona leek op puntenverlies af te stevenen toen Betis toch nog terug wist te komen in de wedstrijd. Een voorzet vanaf de rechterkant werd totaal niet goed ingeschat door David López, die de bui al voelde hangen en Willian José zag afronden: 2-2.

Diep in blessuretijd kwam het alsnog goed voor Girona. Stuani, die David López verving, frommelde de bal binnen en zorgde zo voor enorme opluchting bij de thuisploeg: 3-2.

