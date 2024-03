‘Gimenez raakt al tien wedstrijden geen knikker, geef Ueda het vertrouwen’

Volgens Willem van Hanegem is Santiago Gimenez haast onaantastbaar bij Feyenoord. De voormalig speler en trainer van de Rotterdamse club zou het helemaal geen gek idee vinden om zijn concurrent Ayase Ueda een eerlijke kans te geven.

"Hij was aan het begin van het seizoen zo goed. Maar hij heeft nu in negen wedstrijden een goal gemaakt. Dat bestaat toch niet?", vraagt Van Hanegem zich vrijdag of in de Willem&Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad.

"Toen maakte hij er nog een. Toen stond hij gelukkig in de weg en schoten ze tegen hem aan, en ging hij erin", verwijst De Kromme naar de goal van Gimenez in de Europa League-wedstrijd van Feyenoord op bezoek bij AS Roma, dat uiteindelijk na strafschoppen de volgende ronde bereikte van het Europese toernooi.

"Als je dan ziet hoe hij met een bal omgaat... Dat is niet te geloven", is Van Hanegem geschrokken van de vormcrisis van Gimenez. "En hij krijgt zoveel krediet van de supporters. Als hij een penalty mist, staan ze te klappen. Dan denk ik: Weten ze wel welke kant ze moeten opspelen?"

"Gimenez raakt al tien wedstrijden geen knikker. Ik had Ueda al eerder vanaf het begin laten starten en het vertrouwen gegeven. Het is gewoon een goede speler. Die gozer kan heus goed voetballen", geeft Van Hanegem als advies mee aan Arne Slot.

"Maar als Ueda meespeelde, werd hij honderdduizend keer overgeslagen. Bij wijze van spreken. Maar je hebt hem gekocht omdat het een goede speler is. Ik kijk er niet van op dat hij op de training heel vaak scoort."

Ueda kwam dit seizoen tot 26 wedstrijden in het Feyenoord-shirt in alle competities. De 25-jarige Japanner kwam in die reeks tot een doelpunt. Ueda scoorde in de met 1-5 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Utrecht in september vorig jaar.