Gijp: ‘Hij gaat voor het meeste geld weg bij PSV. Hij heeft écht alles!’

Donderdag, 30 november 2023 om 22:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:44

René van der Gijp is diep onder de indruk van Ismael Saibari. Daags na het Champions League-duel tussen Sevilla en PSV (2-3) steekt de analyticus in het programma Vandaag Inside de loftrompet over de aanvallende middenvelder van de Eindhovenaren, die verantwoordelijk was voor het eerste doelpunt van PSV.

“PSV was waanzinnig zeg”, zo begint Van der Gijp zijn lofzang. “En ik ben ervan overtuigd dat van het middenveld Til-Veerman-Schouten die andere jongen het meeste geld op gaat brengen; die jongen die de goal maakt. Saibari.”

Tegen Sevilla kwam Saibari bij een 2-0 achterstand binnen de lijnen voor André Ramalho, en tien minuten na zijn invalbeurt volleerde hij zijn ploeg op fraaie wijze naar 2-1. Uiteindelijk wist PSV, mede door de creativiteit van Saibari, de achterstand nog om te buigen in een zege.

“Die jongen heeft echt alles”, vervolgt Gijp. “Hij heeft scorend vermogen en hij is sterk: hij heeft een beetje de kracht van Kudus ook. Daar zijn ze natuurlijk dol op in het buitenland. Van alle PSV’ers gaat hij het meeste geld opbrengen.”

“Het is gewoon een waanzinnige speler. Als ik Ajax of Feyenoord was en hij zit nog het hele jaar op de bank, dan zou ik hem halen. Hij is gewoon hoe de moderne voetballer hoort te zijn. Echt een powerhouse. Goede speler, man”, aldus Van der Gijp.

Het contract van Saibari werd onlangs nog opengebroken en verlengd, waardoor hij tot medio 2028 vastligt in het Philips Stadion. In september maakte hij bovendien zijn debuut in de nationale ploeg van Marokko.

In het huidige seizoen speelde de aanvallende middenvelder mee in alle Champions League-duels, al moest hij in vier wedstrijden als wissel beginnen. In de voorronde van de Champions League was Saibari vooral tegen Rangers belangrijk met twee doelpunten.