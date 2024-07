Gijp had één speler van het Nederlands elftal in de eerste helft al gewisseld

René van der Gijp kan zich moeilijk vinden in het wisselbeleid van Ronald Koeman tijdens de EK-kwartfinale tussen het Nederlands elftal en Turkije (2-1). De bondscoach van Oranje koos er onder meer voor om Memphis Depay en Xavi Simons lang te laten staan en Donyell Malen op de bank te houden, tot verbazing van Van der Gijp.

Het duel met Turkije verliep stroef voor de equipe van Koeman. In de eerste helft begon Nederland nog sterk, maar naar mate de tijd vorderde verloor het de grip op Turkije.

Het resulteerde in een tegentreffer en een 0-1 achterstand bij rust. Tijdens de theepauze klonk er al kritiek op de voorste vier spelers van Nederland - Memphis, Cody Gakpo, Steven Bergwijn en Simons - en wissels waren volgens Van der Gijp dan ook terecht geweest.

Echter werd alleen Bergwijn geslachtofferd, tot onvrede van Gijp, die Simons graag eerder naar de kant gehaald zien worden. "Hem had ik in de eerste helft gewoon gewisseld", is de oud-prof hard bij Vandaag Inside Oranje.

"Hij speelde erg ongelukkig. Hij verloor bijna alle ballen", redeneert Van der Gijp, die zelf graag had gezien dat Malen binnen de lijnen kwam. De aanvaller van Borussia Dortmund bleef zaterdagavond negentig minuten op de bank.

"Malen staat er om een of andere reden niet zo goed op bij Koeman", zo weet Johan Derksen. "Daar maakt hij nauwelijks gebruik van."

