Gijp en Luijckx eensgezind: ‘Je kunt hem niet serieus nemen voor Oranje’

René van der Gijp en Kees Luijckx staan hetzelfde in de keuze om Georginio Wijnaldum op te roepen voor Oranje. De analisten vinden het onbegrijpelijk dat Ronald Koeman de Al Ettifaq-middenvelder (33) meeneemt aankomende interlandperiode. Onafhankelijk van elkaar stelt het duo dat Wijnaldum 'afscheid heeft genomen van het topvoetbal' met zijn keuze voor Saudi-Arabië. "Je kunt dat niet meer serieus nemen voor het Nederlands elftal."

Vrijdag maakte Koeman de definitieve selectie voor aankomende interlandperiode bekend. Ook Wijnaldum behoort tot de groep die het komende weken tegen Schotland (22 maart) en Duitsland (29 maart) opneemt.

Van der Gijp denkt er het zijne van. "Die moet je toch niet meer oproepen voor het Nederlands elftal ", betoogt hij vrijdag bij Vandaag Inside. "Die nemen afscheid van het voetbal, man."

"Ze gaan daar voetballen voor dertig jongens met zo'n jurk aan, krijgen een groot salaris overgemaakt, trainen een beetje overdag... maar ze hebben afscheid van het voetbal genomen."

Luijckx is dezelfde mening toegedaan als Van der Gijp. "Ik vind het een hele bijzondere keuze", aldus de oud-middenvelder eerder op de dag bij De Voetbalkantine. "Als je kijkt naar het groepsproces en de middenvelders die hij (Koeman, red.) heeft, zijn het allemaal jongens die de echte top nog niet hebben gehaald."

"Misschien dat hij denkt: dan wil ik een jongen die ook op het hoogste niveau rustig blijft."

Luijckx vindt het de enige billijke reden om Wijnaldum op te roepen. "Eigenlijk kun je Saudi-Arabië niet meer serieus nemen voor het Nederlands elftal. Dat niveau is niet hoog. Voor mij heb je afscheid genomen van het topvoetbal als je daarnaartoe gaat."

Wijnaldum maakte in de zomer de overstap naar het Midden-Oosten, waar hij inmiddels tot 21 officiële optredens kwam. Daarin was hij zevenmaal trefzeker en driemaal aangever. Sinds het vertrek van Jordan Henderson naar Ajax draagt Wijnaldum de aanvoerdersband. Hij staat nog onder contract in Dammam tot medio 2026.



