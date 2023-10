Geweldige redding Szczesny levert Juventus punt op in gelijkspel tegen Atalanta

Zondag, 1 oktober 2023 om 19:53 • Bart DHanis • Laatste update: 20:56

Juventus heeft met 0-0 gelijkgespeeld tegen Atalanta Bergamo. In Bergamo wisten beide ploegen nauwelijks kansen te creëren. Dankzij het doelpuntloze gelijkspel blijft Juventus vierde en Atalanta vijfde. Fiorentina speelt zondagavond om 20:45 uur tegen Cagliari. Bij een overwinning van Fiorentina gaat die club nog over Atalanta heen.

Atalanta begon met Nederlanders Teun Koopmeiners en Marten de Roon in de basis. Hans Hateboer en Mitchel Bakker namen bij de thuisploeg plaats op de bank. Bij Juventus begon Dean Huijsen als reserve. In een eerste helft met weinig kansen deed de eerste grote kans van de wedstrijd zich na dertien minuten voor. Davide Zappacosta kreeg in het zestienmetergebied van Juventus twee schietkansen. De eerste kans werd geblokt en in tweede instantie schoot hij de bal met links net naast de paal.

Vlak na rust liet Juventus zich pas zien. Federico Chiesa vuurde de bal van een afstandje op Atalanta-doelman Juan Musso af, die de poging knap wist te keren. Verder had Atalanta ook in de tweede helft veelal de bal, maar echt grote kansen wist de thuisploeg niet te creëren. Na iets meer zeventig minuten spelen leek Atalanta op voorsprong te komen. Luis Muriel knalde een vrije trap net buiten het strafschopgebied hard op doel, maar Wojciech Szczesny kreeg zijn hand er tegenaan en tikte de bal op spectaculaire wijze tegen de lat.

In de slotfase drong de ploeg van Gian Piero Gasperini wel aan op een treffer, maar het mocht niet baten. De Italiaanse oefenmeester bracht na 85 minuten spelen Bakker nog binnen de lijnen, maar ook hij wist geen doorbraak te forceren. Koopmeiners was nog wel dicht bij een treffer. Een schot van Muriel werd door Szczesny losgelaten, waarna Koopmeiners in de rebound wederom op de Poolse doelman stuitte.