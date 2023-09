Gestopt Feyenoord-talent openhartig: ‘Ze zijn veel bezig met geld en vrouwen’

Guus Baars, die onlangs plotseling een punt zette achter zijn spelersloopbaan, heeft in gesprek met YouTuber Salaheddine meer informatie gegeven over zijn besluit. De twintigjarige voormalig verdediger van Feyenoord en FC Dordrecht vertelt onder meer dat hij afgelopen zondag moslim is geworden. “Voor mij is er niet veel veranderd, want in mijn hart was ik al moslim.”

Baars heeft veel reacties ontvangen op de video die hij drie weken geleden deelde op Instagram. Veel mensen zagen het nieuws niet aankomen. “Voor mij was het een soort coming out eigenlijk, want zelfs veel van mijn familieleden wisten niet dat ik met de islam bezig was. Met die video wilde ik alles eruit gooien waar ik al twee jaar mee loop, dus ook dat ik met de islam bezig was. Er waren misschien vijf mensen in mijn kring die het wisten, maar nu weet iedereen het gelijk.” De bewuste video is meer dan 200.000 keer bekeken. “Het was best heftig, maar nu is het er gewoon uit en weet iedereen het”, aldus Baars.

Via zijn Turkse kapper kwam Baars voor het eerst in aanraking met de islam. “Hij vertelde mij hoe de islam denkt over het leven na de dood. Daardoor ging ik ook podcasts kijken en meer nadenken over het onderwerp. Hij kwam met allemaal nieuwe theorieën voor mij, de islamitische kijk op het leven en had allemaal argumenten waar ik niets tegen kon inbrengen. Hij maakte mij steeds meer nieuwsgierig. Ik nam de islam eerst niet zo serieus, maar vond het op een gegeven moment een mooi geloof. Toch had ik nooit verwacht dat ik zelf zou gaan geloven. Uiteindelijk ben ik blij dat ik hem ben tegengekomen.”

Binnen Feyenoord was er volgens Baars weinig ruimte om over geloof te praten. “Bij de club was het nooit onderwerp van gesprek, helaas. Dat is wel jammer natuurlijk. De voetbalwereld is daar niet uitnodigend voor, daar zit men niet op te wachten. De jongens zijn veel bezig met geld en vrouwen, dat is een beetje de voetbalwereld. In geloof zijn de meesten niet geïnteresseerd. Ik was bang dat mensen mij raar zouden vinden als ik daar naar zou vragen. Ik hield het privé eigenlijk en was teveel bezig met de mening van anderen.”

Door zijn beslissing laat Baars mogelijk veel geld schieten. De Rotterdammer weet nog niet waar hij heen wil in zijn leven. “Ik heb geen opleiding afgerond, dat is niet heel handig van mij. Ik was op school nooit echt op mijn plek en het voelde als een gevangenis, ik wilde gewoon weg en naar de training. Maar ik vertrouw op God en dat hij zorgt dat ik goed terecht kom.” Baars is inmiddels officieel moslim. “Dat is nieuws! Afgelopen zondag ben ik bekeerd en ik ben moslim. Ik heb samen met mijn kapper afgesproken in de moskee en toen heb ik het gedaan. Voor mij is er niet veel veranderd, want in mijn hart was ik al moslim.”