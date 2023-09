‘Geschrokken’ Marcus Rashford crasht met peperdure Rolls-Royce

Zondag, 24 september 2023 om 12:24 • Lars Capiau • Laatste update: 14:20

Marcus Rashford is met de schrik vrijgekomen na een auto-ongeluk, zo meldt onder andere de BBC. De aanvaller van Manchester United crashte zijn peperdure Rolls Royce ter waarde van circa 800.000 euro bij het verlaten van trainingscomplex Carrington, maar bleef ongedeerd. De auto liep wel significante schade op volgens tabloidkrant The Sun.

De spelersbus reed na het met 0-1 gewonnen duel met Burnley terug naar het trainingscomplex van the Red Devils, waar de spelers met hun persoonlijke auto's terug naar huis vertrokken. Beelden op sociale media suggereren dat Rashford bij het verlaten van de club tegen een verkeerspaal crashte, wat flinke deuken in de auto en een kapotte motor opleverde. De politie snelde zich naar de plek van de crash, maar een ambulance werd niet gebeld.

Marcus Rashford was involved in a car crash in his Rolls-Royce after the Burnley game last night. Luckily, he escaped uninjured. ?? pic.twitter.com/6GmmopQroA — Football Tweet ?? (@Football__Tweet) September 24, 2023

Rashford was logischerwijs 'geschrokken', maar bleef gelukkig ongedeerd. Het gerucht gaat dat aanvoerder Bruno Fernandes ook zijn auto stopte om de Engelsman te helpen, nadat hij het ongeluk in ogenschouw nam. Fernandes scoorde overigens het enige, zeer fraaie doelpunt in de gewonnen wedstrijd tegen Burnley. Met de broodnodige drie punten klom de ploeg van Erik ten Hag naar de achtste plek.

The Mancunians beleefden namelijk een niet al te gelukkige seizoensstart. Het verzamelde in zes wedstrijden negen punten en ging in het eerste Champions League-duel van het seizoen met 4-3 onderuit tegen Bayern München. Rashford wist tot nu toe overigens pas één keer te scoren in een voor hem persoonlijk moeilijk seizoensbegin.