Geschenk 125-jarig bestaan Ajax wordt plots massaal verkocht op Marktplaats

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Supportersvereniging Ajax, dat ter ere van 125-jarige bestaan van Ajax een geschenk uitdeelt aan zijn leden.

Ajax Life maakte dinsdag bekend dat alle leden van Supportersvereniging Ajax een geschenk zouden krijgen. Leden hebben een magneet en sleutelhanger met het klassieke Ajax-logo door de brievenbus gekregen, maar dat werd niet door iedereen op waarde geschat. Inmiddels staan er tientallen geschenken op Marktplaats.

“Onze club bestaat bijna 125 jaar! Daar hoort een passend cadeau bij voor onze leden”, zo schreef Ajax Life. “Een geschenk dat staat voor onze passie, liefde en clubgevoel. Iets dat jou aantrekt als een magneet en iets dat je altijd bij je draagt. Ajax, voor altijd in ons hart.”