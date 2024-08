Geruchten over PSV kunnen prullenbak in: David Neres rondt toptransfer af

David Neres is op weg naar Napoli. Onder meer transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt zaterdag dat zijn zaakwaarnemer zich momenteel in Italië bevindt om de transfer af te ronden. Neres is al niet meer opgenomen in de wedstrijdselectie van Benfica voor de uitwedstrijd tegen Famalicão van zondagavond.

Alle betrokken partijen zijn heel dicht bij een akkoord, voegt Romano toe aan zijn berichtgeving op X. In de Italiaanse media werd reeds gesuggereerd dat Neres, met een contract tot medio 2027 in Portugal, de voorkeur geeft aan een nieuw avontuur bij Napoli.

Het is nog niet bekend voor hoeveel seizoenen Neres zal gaan tekenen bij de kampioen van 2023. Wel kwam eerder via Romano naar buiten dat met de transfer van de Braziliaanse aanvaller een totaalbedrag van 25 miljoen euro is gemoeid.

PSV

Record meldde afgelopen week dat PSV zich wilde gaan mengen in de strijd om de handtekening van Neres. Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad voegde al snel toe dat PSV juist niet bezig is met de buitenspeler.

Dat PSV in verband is gebracht met Neres is niet geheel onlogisch. Een gang naar het Philips Stadion zou namelijk een hereniging betekenen met Peter Bosz, met wie hij eerder samenwerkte bij Ajax.

Neres werd in de zomer van 2017 voor zo'n 17,5 miljoen euro naar Ajax gehaald, waar Bosz op dat moment trainer was. De linkspoot kwam 180 maal in actie namens de Amsterdammers en was in die tijd goed voor 47 goals en 41 assists.

Neres verkaste in januari 2022 naar Shakhtar Donetsk, dat 12 miljoen euro overmaakte naar de Johan Cruijff ArenA. Bij Benfica werkte hij de laatste jaren samen met Roger Schmidt, die weer een verleden heeft bij PSV.

