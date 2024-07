‘Rulli brengt groot offer om Ajax deze zomer in te kunnen ruilen voor Villarreal’

Gerónimo Rulli wil Ajax inruilen voor zijn oude liefde Villarreal, zo onthult Marca woensdag. De Argentijnse doelman heeft zichzelf naar verluidt aangeboden bij de Spaanse club en is zelfs bereid om als tweede doelman plaats te nemen achter eerste keus Filip Jørgensen.

Het is momenteel onbekend hoe Villarreal aankijkt tegen een eventuele terugkeer van Rulli, die de Europa League-winnaar van 2021 anderhalf jaar geleden inruilde voor Ajax. Rulli werd destijds voor acht miljoen euro verkocht door Villarreal en het lijkt onwaarschijnlijk dat de Amsterdamse club bereid is hem voor een lager bedrag te verkopen.

Rulli veroverde vorig jaar een basisplek bij Ajax, maar vanwege zwaar blessureleed moest hij maandenlang revalideren. Diant Ramaj veroverde een plek onder de lat in Amsterdam, waardoor Rulli op het tweede plan terechtkwam. Aan het einde van afgelopen seizoen kwam hij nog wel diverse wedstrijden in actie.

Het is afwachten wat de nieuwe trainer Francesco Farioli van plan is met Rulli, die over een doorlopend contract tot medio 2026 beschikt. De Italiaanse coach beschikt naast Ramaj over Jay Gorter, Remko Pasveer en Charlie Setford wat betreft keepers voor het eerste elftal.

De 32-jarige doelman is momenteel met Argentinië actief op de Copa América, al is Rulli geen eerste keus bij de regerend wereldkampioen. Emiliano Martínez is al enige tijd de eerste doelman van de Argentijnse ploeg.

De eerder aan Real Betis gelinkt Rulli ondervindt overigens concurrentie van Diego Conde (Léganes) en Rubén Blanco (Olympique Marseille). Het is dus nog niet zeker of de Argentijn op korte termijn terugkeert bij Villarreal.

Rulli heeft in ieder geval een heldenstatus bij de aanhang van Villarreal. In de finale van de Europa League in 2021 stopte hij in de strafschoppenserie de inzet van Manchester United-collega David de Gea. Rulli schoot vervolgens raak, waardoor Villarreal de eerste prijs in de clubhistorie veroverde.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!