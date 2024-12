‘Gernot Trauner kan Feyenoord verlaten voor andere club uit de Champions League’

Red Bull Salzburg ziet in Feyenoord-verdediger Gernot Trauner een ervaren versterking voor de achterhoede, weet de Oostenrijkse krant Kurier. De 32-jarige routinier ligt nog tot medio 2026 vast in De Kuip.

De club van trainer Pepijn Lijnders is bezig aan een slecht seizoen. RB Salzburg staat zevende in de Oostenrijkse Bundesliga en de 32ste plaats in de Champions League biedt ook weinig hoop.

Onder Lijnders moest RB Salzburg al 35 tegentreffers incasseren. Met 22,2 jaar is de laagste gemiddelde leeftijd van het land een feit. De Nederlander wil komende winter dolgraag wat ervaring aan zijn selectie toevoegen.

Maximilian Wöber (26, Leeds United) en Trauner staan hoog op het lijstje in Salzburg. De voormalig Ajacied is pas net hersteld van een zware knieblessure, waardoor het goed zou kunnen dat Lijnders in Rotterdam-Zuid uitkomt.

RB Salzburg ziet in Trauner een versterking, zo valt te lezen in de krant. “Hij heeft zijn kwaliteiten als ervaren verdediger bewezen, maar moet zorgvuldig omgaan met zijn fysieke gesteldheid om regelmatig te kunnen spelen.”

“Het is nog onduidelijk of Trauner, die bij Feyenoord een periode als aanvoerder diende en hoog aanzien geniet, ondanks zijn lopende contract al zou willen terugkeren naar Oostenrijk.” Trauner heeft eerder wel aangegeven dat hij zijn kinderen wil zien opgroeien in Oostenrijk.

Feyenoord en RB Salzburg moeten in dat geval nog wel een akkoord bereiken over een transfersom. De Rotterdammers betaalden in 2021 slechts 1,5 miljoen euro voor de vijftienvoudig international van Oostenrijk. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 3,5 miljoen euro.