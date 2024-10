Gerald Vanenburg geniet van speler van Ajax: ‘Hij zit pas op vijftig procent’

Mika Godts gaat zich bij Ajax nog voldoende ontwikkelen, zo verwacht voormalig international Gerald Vanenburg. De zestigjarige techniektrainer staat af en toe op het veld met Godts, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Ajax nam Godts in januari 2023 over van KRC Genk. De Belgische buitenspeler moest destijds wachten op goedkeuring van de FIFA, waardoor Vanenburg besloot om hem te bellen. “'Dan gaan we toch in je vrije tijd trainen? Dat doe ik alleen als ik merk dat iemand een échte liefhebber is.”

“Dat had ik bij Mika direct door”, gaat Vanenburg verder. “Hij was heel blij dat hij kon trainen, dan is het ook gewoon makkelijk.” Godts staat inmiddels op 31 wedstrijden namens het eerste elftal van Ajax, waarin hij goed was voor 4 goals en 7 assists.

Vanenburg weet nog goed waar hij zich met Godts op gefocust heeft. “Eigenlijk alles. Techniek, trap, stiftballen, over de bal heen kijken tijdens een dribbel, alles door elkaar in een programmaatje. Dat vond hij heerlijk.”

Volgens Vanenburg is Godts een speler die alsmaar wil blijven trainen. Daardoor was er snel een klik. “Ik ben gelukkig nog fit genoeg om zelf ook wat dingen te laten zien. Die techniek raak je niet kwijt. Er zijn nog steeds dingen die zij niet kunnen en ik wel! Mika is een liefhebber en pikte dat snel op.”

Vanenburg en Godts hebben nog altijd contact. “We trainen nog steeds weleens samen. Dan stuurt Mika me tijdens de vakantie een berichtje, of ik tijd heb om te trainen. Als een speler zelf voelt dat hij beter wordt, is dat ook gewoon heel leuk.”

Godts heeft nog veel meer in zijn mars, zo concludeert Vanenburg. “Mika is gretig en leergierig, hij kan een heel goede speler worden. Voor mijn gevoel zit hij pas op vijftig procent.”