Georginio Wijnaldum is met twee doelpunten de grote man bij winnend Al-Ettifaq

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 22:12 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:59

Georginio Wijnaldum heeft zaterdagavond twee keer weten te scoren namens Al-Ettifaq. Dat deed de Nederlander op bezoek bij Al-Wehda, waar zijn ploeg door een treffer diep in de blessuretijd met 2-3 won. Het was voor de Nederlander zijn vierde en vijfde officiële treffer in dienst van de club uit Saudi-Arabië. Door de zege staat Al-Ettifaq momenteel op de zevende plek staan in de Saudi Pro League, met twintig punten na elf gespeelde duels.

Bij Al-Ettifaq, de club die getraind wordt door Steven Gerrard, stond naast Wijnaldum ook Jordan Henderson in de basis. Aan de kant van Al-Wehda was er een basisplek voor voormalig Sparta Rotterdam-speler Craig Goodwin, terwijl Vito van Crooij op de bank begon.

Wijnaldum opende de score na een kleine twintig minuten spelen. In eerste instantie zag de middenvelder zijn kopbal nog gestopt worden door doelman Munir Mohand Mohamedi, maar in de rebound was de negentigvoudig international alsnog trefzeker: 0-1.

Het was voor Wijnaldum, die afgelopen zomer voor zo’n acht miljoen euro werd overgenomen van Paris Saint-Germain, zijn vierde treffer in dienst van de club uit Saudi-Arabië. Op 21 september scoorde hij in het competitieduel met Al-Tai (4-3 zege) al twee keer, en op 24 september was hij in de King’s Cup tegen Jeddah FC (4-0 overwinning) ook al trefzeker.

In de 37ste minuut werd het op schitterende wijze 1-1. Abdulaziz Noor legde de bal vanaf de achterlijn terug, en vond Goodwin. De Australiër besloot het vanaf een meter of achttien maar eens te proberen, en plaatste de bal vanaf een meter of achttien prachtig in de bovenhoek.

Vlak voor rust leek Abdullah Khateeb Al-Ettifaq opnieuw op voorsprong te schieten met een schuiver, maar zijn treffer werd na inmenging van de VAR afgekeurd. Er was namelijk een overtreding van teamgenoot Demarai Gray aan voorafgegaan.

Aan het begin van de tweede helft zette Goodwin de thuisploeg op voorsprong, door de bal na een counter in één keer uit de lucht te nemen: 2-1. Dat was echter niet genoeg voor een zege, zo bepaalde Wijnaldum. Tien minuten voor tijd kwam de bal uit de kluts voor zijn voeten terecht, waarna hij in de lange hoek voor de gelijkmaker zorgde. In de achtste minuut van de blessuretijd werd het nog mooier voor Al-Ettifaq, toen Gray van afstand de 2-3 binnenschoof.

???? E FOI ASSIM QUE O ETTIFAQ ABRIU O PLACAR AOS 18’ COM WIJNALDUM!pic.twitter.com/BRzQomablZ — Central do Arabão (@centraldoarabao) October 28, 2023