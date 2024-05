Georges Mikautadze verlaat Ajax definitief voor FC Metz; transfersom bekend

Georges Mikautadze verlaat Ajax definitief voor FC Metz. De Telegraaf meldt dat de optie tot koop in het contract van de Georgiër, die momenteel al op huurbasis uitkomt voor de Franse club, is gelicht. Ajax ontvangt dertien miljoen euro.

Mikautadze werd afgelopen zomer met hoge verwachtingen naar de Johan Cruijff ArenA gehaald. De nummer 10 annex valse spits kon echter niet overtuigen, zowel onder Maurice Steijn als John van 't Schip.

Afgelopen winter werd Mikautadze verhuurd aan Metz, de club die hem afgelopen zomer voor zestien miljoen euro verkocht aan de Amsterdammers. Het was de vraag of Metz de optie tot koop überhaupt zou kunnen lichten, maar dat blijkt dus wel het geval.

Mikautadze maakt sinds zijn rentree bij Metz grote indruk. In twintig competitiewedstrijden dit seizoen vond Mikautadze liefst dertien maal het net namens de degradatiekandidaat, die momenteel tegen AS Saint-Étienne vecht voor lijfsbehoud in de Ligue 1.

Mikautadze heeft met zijn prestaties de nodige interesse gewekt. Zo linken buitenlandse media Mikautadze aan AS Monaco, waar hij de vertrokken Wissam Ben Yedder kan opvolgen, en Sevilla.

Het is dus nog de vraag of Mikautadze komend seizoen daadwerkelijk voor Metz zal spelen. Wel lijkt het zeker dat Metz hem met een flinke winst zal doorverkopen, mocht het daadwerkelijk van een transfer komen.

Ajax krijgt met de dertien miljoen euro de nodige middelen om trainer Francesco Farioli van versterkingen te voorzien. Zo zijn de Amsterdammers onder meer op zoek naar een vleugelspeler, een 'type-Antony'.

