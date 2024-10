Genee tegen Derksen: 'Hoe kan het dat je met Nijhuis opeens aan de andere kant zit?'

Bas Nijhuis is nog steeds welkom in Vandaag Inside, zo benadrukt vaste tafelgast Johan Derksen in de uitzending van dinsdag. De bekende arbiter schoof op 23 september voor het laatst aan en lijkt het praatprogramma te mijden vanwege verhalen over een vermeende affaire. Presentator Wilfred Genee merkte vorige week nog op dat Nijhuis al een tijdje niet reageert op toenadering van de talkshow.

''Leg mij toch even uit hoe dat gisteren (maandag, red.) gaat. Dan begin je heel serieus over Bas en dat hij stress heeft. En vervolgens zit je opeens aan de andere kant, hoe kan dat nou?'', wil Genee weten van Derksen als Nijhuis ter sprake komt in Vandaag Inside.

''Ik vind dat we over Bas best grapjes mogen maken. Kijk, Bas heeft een serieus probleem, maar het is wel heel hypocriet als wij daar geen grapjes over kunnen maken'', aldus Derksen, die van tafelgenoot Albert Verlinde de vraag krijgt of Nijhuis op korte termijn terugkeert in de talkshow.

''Dat ligt aan Bas. Hij is van harte welkom hier. Maar zolang die zaak loopt heeft Bas niet zo'n zin om hier te gaan zitten'', zo openbaart Derksen vervolgens. ''Ik vind het wel heel goed dat de KNVB hem gewoon laat fluiten. Want ik was bang dat ze van hem afwilden.''

''Dat ze van de tribune gaan roepen, dat is ook vervelend'', voelt De Snor mee met de veelbesproken scheidsrechter. ''Maar dat hoor je toch bijna niet, of wel?'', denkt Genee dat dat wel mee zal vallen in de Nederlandse stadions.

''Nou... Racistische dingen horen ze ook, dus dat horen ze dan ook'', werpt Derksen tot slot op.

Bizar verhaal in Privé

Nijhuis was in augustus hoofdpersoon in een bizar verhaal dat in Privé stond. De bekende scheidsrechter wordt daarin door zijn vermeende minnares Mandy neergezet als een ‘ziekelijke fantast’.

De arbiter is al drie jaar verloofd met Chantal, maar zou ondertussen een buitenechtelijke affaire hebben onderhouden met Mandy. Die affaire duurde twee jaar. In die tijd kwam Mandy nooit bij Nijhuis thuis. De scheidsrechter gebruikte allerlei smoesjes om zijn dubbelleven geheim te kunnen houden.

Nijhuis hield Mandy vergaande verhalen voor. Zo zou hij bezig zijn met de adoptie van twee Roemeense kinderen. Ook zou de verzorging van zijn zieke moeder, die zou lijden aan de ziekte van Parkinson, tijd in beslag nemen.