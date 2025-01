Wilfred Genee was vrijdagavond afwezig bij het begin van Vandaag Inside. Vlak bij het huis van de presentator in Soest was brand uitgebroken, waardoor hij pas later in de studio kon verschijnen. Dyantha Brooks nam de honneurs waar in de eerste minuten van de populaire talkshow.

Genee kwam na enkele minuten en onder groot applaus de studio binnenlopen. ''Het was toch geen kortsluiting in je föhn?'', vraagt Johan Derksen als grap aan de presentator, die de kwinkslag van zijn tafelgenoot niet echt lijkt te waarderen.

''Nee, kut. Het is allemaal afgefikt. Het is echt klote'', verzucht de zichtbaar aangeslagen Genee. ''Het was het gebouwtje naast ons huisje, maar het is helemaal afgefikt.''

''Gelukkig zijn de kinderen en mijn vrouw oké, dat is het belangrijkste. Maar die kinderen zitten daar vaak'', aldus Genee, die van Derksen de vraag krijgt hoe de brand tot stand is gekomen. ''Nee. Maar het is helemaal klaar. Dus dat is even kut.''

Brooks werpt op dat 'iedereen het had begrepen als Genee er niet was geweest'. ''Nee, maar dat wilde ik jou niet aandoen. Je vindt het al spannend, heb je me een keer verteld. Dus als je dan ook nog gelijk met Johan aan de bak moet. O zijn verjaardag, weetjewel'', verwijst Genee naar het feit dat Derksen vrijdag 76 is geworden.

''Die verjaardag wilde ik ook niet missen. Als allerbeste vriend'', grapt Genee, die uitlegt hoe hoe zijn thuissituatie heeft achtergelaten. ''De brandweer zei dat dat het nu brandmeester was. Ik kon nu niet zoveel doen. Ik race nu hier heen, en race weer als een gek terug. Mijn vrouw en kinderen zijn oké, maar wel enorm geschrokken.''

''De berichten in het begin op internet waren heel verontrustend. Want met groot materieel rukten ze uit. Want wij dachten dat je huis in de fik stond'', geeft Derksen mee aan Genee. ''Gelukkig niet. Maar het is het gebouw ernaast, dus het kan zo misgaan natuurlijk. Het kan zo overslaan'', legt de presentator uit.

''Twee jaar geleden stond de keuken in de fik. Dus dit is echt zo'n associatie'', aldus Genee, die toevoegt dat de brandweer met drie auto's was uitgerukt.