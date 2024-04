Geloof het of niet: Braziliaan Endrick onthult ‘relatiecontract’ met clausules

Het Braziliaanse wonderkind Endrick heeft een aantal bizarre dingen onthuld over zijn relatie. De 17-jarige aanvaller stelt namelijk dat hij met zijn vriendin een relatiecontract heeft laten opstellen, waarin een reeks aan bizarre clausules zijn opgenomen.

Endrick is hard op weg om een wereldster te worden. De Braziliaan wordt door velen een gouden toekomst toegewezen en maakt bovendien deze zomer de overstap van Palmeiras naar Real Madrid, dat 45 miljoen euro voor hem overmaakt.

In de podcast Pod Delas onthult de toekomstige speler van Real Madrid, samen met zijn 21-jarige vriendin Gabriely Miranda, dat de twee een contract hebben opgesteld.

Het contract verbiedt onder andere om een verslaving te hebben of een drastische gedragsverandering te hebben. Ook zijn er enkele verboden woorden en moeten de twee ‘Ik hou van jou’ zeggen wanneer ze kunnen.

Recentelijk zei zijn manager, Abel Ferreira, het volgende op een persconferentie: “Ik hoop dat hij zich niet verliest in dingen buiten het voetbal, het is een advies. Laat hem zich concentreren. Als je een hoger niveau wilt bereiken, moet je je concentreren op wat essentieel is.” Daar lijkt Endrick dus naar geluisterd te hebben door het opstellen van een contract.

Ondanks dat Endrick nog actief is in zijn thuisland Brazilië, is hij ook al flink naam aan het maken in Europa. Onlangs maakte hij al zijn debuut in de nationale ploeg en maakte hij de winnende in een oefenduel op Wembley tegen Engeland. Drie dagen later scoorde hij in Santiago Bernabéu tegen Spanje.

Komende zomer zal Endrick dus de overstap naar Real Madrid maken. Tot dusver speelde hij gedurende zijn nog prille carrière al 88 wedstrijden voor Palmeiras, waarin hij goed was voor 28 doelpunten en 3 assists.

