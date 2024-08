‘Gekkie’ van Ajax zweept meegereisde fans ver na het laatste fluitsignaal heerlijk op

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Sivert Mannsverk, die de naar Servië meegereisde fans trakteert op een klein toetje.

Ajax won donderdag in Servië met 1-3 van FK Vojvodina. Na het laatste fluitsignaal, toen de spelers die in actie waren gekomen het veld reeds verlaten hadden, liepen de reservespelers nog een aantal rondjes over het veld.

Mannsverk was een van die spelers, die onder luid gezang van de nog in het stadion aanwezige Ajax-aanhang de verplichte rondjes draafde. Daarbij besloot de Noorse controleur om het publiek nog maar even te trakteren op een laatste juichmoment.

Met een aantal gebalde vuisten zweepte hij het publiek meerdere malen op, zo zagen ook Ziggo Sport-presentatrice Noa Vahle en analist Youri Mulder. "Met de sfeer in de groep zit het wel goed", concludeert Vahle.

"Ja, tuurlijk", antwoordde Mulder bevestigend. "Een beetje een gekkie, die Mannsverk. Het zijn allemaal van die stugge Noren, die doen dat normaal gesproken niet." Deze Noor wel dus, klaarblijkelijk.